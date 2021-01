Eugenia Menéndez lors du tournoi Rafa Nadal

La pluie a fait que la compétition devait être retardée et que la finale se jouait hier, au lieu de dimanche, et qu’Eugenia a dû manquer une journée de cours, ce qui l’a obligée hier, à Barcelone, à passer l’après-midi à étudier: “Ils m’ont envoyé des tâches avec des délais et je le fais pendant le temps libre.” Malgré les exigences que cela implique pour une joueuse de son niveau, qui figure parmi les meilleures d’Espagne dans sa catégorie, la femme asturienne affronte tout avec une grande disposition, sans stress et appréciant ce qu’elle fait: pour moi, c’est comme une libération; J’ai toujours des choses à faire et la vérité est que j’aime ça », ajoute-t-il.

Le tournoi qui a été proclamé deuxième hier, le “Rafa Nadal Tour”, compte plusieurs tests et les meilleurs se qualifient pour une finale qui se déroule à l’académie Nadal de Manacor (Baléares). Arriver à le contester est l’un de ses objectifs: «Si je continue à travailler, j’aurai une chance d’y aller, puis il y a aussi le championnat d’Espagne et le Conde de Godó sub-14, ils ont donné au vainqueur hier une invitation à jouer. et j’espère en gagner un autre dans les tournois suivants; Je serais très excité ».

L’entraîneur d’Eugenia, Mónica Louzao, a une confiance maximale en son élève et en sa capacité à combiner études et sport: “Il sacrifie beaucoup de choses dans sa vie privée et il mérite que cette année soit la sienne.” Pour Louzao, Eugenia a de nombreuses options pour être championne à l’issue de ce tournoi, même si elle préfère mettre la pression de côté: «Avec toutes les difficultés qu’elle a eues pour préparer le tournoi, cette dauphine est une réussite; elle a à peine pu s’entraîner alors que des joueurs d’autres régions d’Espagne ont pu le faire ».

La discipline d’entraînement d’Eugenia lui prend “plusieurs heures” pratiquement chaque jour entre le physique et le tennis. “Il y a de nombreuses heures et puis il y a des cours à l’école de San Ignacio”, explique le coach. Malgré cela, il dit qu’il remarque Eugenia “très motivée” pour affronter les restes qu’elle a dans le futur. Pendant l’hiver, en raison des intempéries, il s’entraîne certains jours sur une piste couverte à Turón sous le commandement de José Manuel García. Une façon dont la préparation n’est pas interrompue par la pluie.

Eugenia était accompagnée de sa mère, Inés Zozaya, à Barcelone, qui reconnaît que le niveau sportif de sa fille l’oblige à être «très mature» pour son âge: “Il aime vraiment ce qu’il fait, Eugenia aime le tennis”. Même ainsi, pour que tout fonctionne, il a besoin du «soutien des coachs». Et c’est un sport individuel dans lequel Eugenia doit être seule sur la piste, avec ses erreurs et ses succès. «C’est une guerre psychologique», dit Inés. Eugenia, pour sa part, en est consciente et qu’elle doit passer un bon moment: “Ce n’est pas le moment de s’inquiéter pour l’avenir”.