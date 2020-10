Une clause de résiliation protège l’idée du football des entraîneurs, dit Romano

Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Mardi 27 octobre 2020, p. a10

Même parmi les directeurs techniques de Liga Mx, il y a des niveaux, car tous ne parviennent pas à traduire une clause de résiliation dans leurs contrats. Ceux qui l’ont, prennent un plus vers l’objectif de pouvoir déployer leur idée de football dans l’effectif, expose le stratège Rubén Omar Romano, après avoir connu la cessation d’Alex Diego à la tête des Gallos Blancos del Querétaro.

Par ailleurs, l’ancien joueur argentin a souligné qu’aujourd’hui il est important pour les stratèges d’avoir un promoteur, à la fois pour trouver un emploi lorsqu’ils sont au chômage – comme c’est leur cas – et pour négocier la clause précitée qui leur donne une certaine tranquillité d’esprit et une plus grande marge. manoeuvrer.

Diego est le sixième entraîneur à être écarté du tournoi des Guardianes, après Rafael Puente (Atlas), Luis Fernando Tena (Chivas), Alfonso Sosa (Necaxa), José Manuel de la Torre (Toluca) et Francisco Palencia (Mazatlán). Il a été licencié ce lundi après avoir perdu contre Necaxa et ajouté sept dates sans gagner. Il a quitté les Gallos avec 12 points, le produit de trois victoires, trois nuls et neuf défaites.

Dans un communiqué, la planche à plumes a signalé le retrait du barreur et a précisé que la relation était rompue dans les meilleures conditions. Nous apprécions le professionnalisme et, surtout, le dévouement qu’Alex Diego a donné au projet. Il a toujours recherché le meilleur pour le club, en donnant son maximum d’effort à chaque séance d’entraînement et à chaque match, dit le message.

Je pensais que, puisqu’il n’y avait pas de relégation, il y aurait beaucoup plus de patience dans les directives de la Liga Mx, mais bon, on sait que les techniciens dépendent des résultats; S’ils ne vous sont pas donnés, si vous n’avez pas non plus la clause et qu’ils ne vous donnent pas le temps nécessaire, alors ces types de décisions sont faciles à prendre, a souligné Romano.

▲ Alex Diego, qui a dirigé Querétaro, est devenu le sixième barreur à être limogé du tournoi des Guardianes. Photo Jam Media

«C’est ce qu’est le football mexicain, même si cette fois-ci, dans les Guardianes, il y a une meilleure chance d’entrer dans un barrage en terminant à la 12e place… Alex est un jeune garçon qui avait bien commencé, mais l’équipe s’est effondrée. J’espère que j’aurai bientôt une autre opportunité », a commenté l’Argentin.

Quant à la tendance à la baisse des salaires, il a insisté pour qu’un représentant ou un promoteur soit contacté. «On ne demande pas des contrats de deux ou trois ans, mais un seul, mais qu’il soit respecté. J’ai toujours négocié directement avec les directeurs des clubs pour lesquels je travaillais, mais Eduardo Hernández et Jorge Sigala me représentent depuis six mois, ce sont des gens sérieux.

Ainsi, vous ne souffrez plus de l’usure que signifie le dialogue ou la discussion directe pour parvenir à un accord. Vous vous débarrassez de ce problème, celui en suspens, ils ont toute l’expérience, ils connaissent leur métier, pendant que vous vous concentrez sur le football, a-t-il expliqué.

Enfin, Romano prévoit une clôture intéressante et intense du tournoi: avant huit qualifiés pour la ligue, maintenant il y en aura quatre, ce sont les équipes qui aspirent au titre, mais je n’oserais pas dire que le monarque viendra de là, car dans une ligue tout peut passe, dépend de l’état d’esprit dans lequel ils arrivent et de leur évolution. L’année dernière, Monterrey est passé par la fenêtre et est sorti champion.