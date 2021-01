Carlos Sainz, défenseur de la couronne dans le Dakar, a subi une crevaison lors de l’étape du prologue du Dakar 2021, et l’a fait s’éloigner des favoris. Le cavalier madrilène aspire avec son cavalier Lucas Cruz, au poker lors du Dakar Rally, qui se déroule en Arabie Saoudite pour la deuxième année consécutive et disputera la première des 12 étapes du mythique rallye à partir de demain. Le Qatari Nassser Al-Attiyah a été le plus rapide de la journée et a pris 36 secondes de Madrid.

Ce samedi 2 janvier, jour du prologue du Dakar 2021, Il est à seulement 11 kilomètres de Djeddah. Le test sert à définir l’ordre de départ de l’étape 1, mais les temps compteront pour le général. Al-Attiyah a été le plus rapide de tous et a pris 36 secondes à Carlos Sainz.

Sainz, vainqueur du Dakar 2020, conteste la course mythique pour la 13e fois de sa carrière. A 58 ans, le Madrilène aspire à remporter la couronne pour la quatrième fois, même si le Qatar ne lui facilitera pas la tâche Al-Attiyah, vainqueur en 2019 et deuxième en 2020 et qui a déjà démontré toutes ses intentions dans cette étape du prologue. Avec son copilote, Mathieu Baumel a amené sa Toyota à la première place de l’étape du prologue, faisant les 11 kilomètres en 5 minutes et 48 secondes, contre 6h24 pour Carlos Sainz.

Le pilote madrilène et son copilote Lucas Cruz se sont plaints d’une crevaison au kilomètre 3, ce qui leur a fait perdre du temps. Le deuxième temps le plus rapide a été Al-Rajhi d’Overdrive Toyota, qui a fait 8 secondes de plus que le Prince of the Desert. Przygonski a été laissé à 12 secondes. Nani Roma était à 19 secondes du Qatar, le plus rapide de tous en ce jour de prologue du Dakar 2021.

Brabec bat Barreda dans le prologue

Ricky Brabec, Vainqueur en titre dans la catégorie moto, il a remporté le prologue du Rallye Dakar 2021 et sera le premier pilote à partir demain, dans la première étape (Jeddah-Bisha, 622 kilomètres de long). L’Américain a parcouru les 11 kilomètres du prologue en six minutes et une seconde, laissant Joan Barreda à la deuxième place malgré le fait que l’Espagnol menait la course pendant la journée.