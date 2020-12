«Lorsque nous avons ouvert en mai, nous l’avons fait avec toutes les mesures sanitaires requises: petits groupes de cinq étudiants, masques, gants, garder les distances et désinfecter les vélos. Nous avons beaucoup grandi parce que les gens ont vu que c’était une activité sûre. Mais la règle était que seuls ceux qui allaient participer à un championnat national pouvaient s’entraîner. Dans mon sport, les enfants jusqu’à 8 ans concourent, mais il semble très injuste qu’il y ait des enfants de 8 ans qui puissent s’entraîner et que d’autres ne le puissent pas », dit Alonso.

Malgré la situation et le fait qu’il ne pouvait pas se préparer comme Javi Alonso le souhaitait, quatre de ses élèves et lui-même ont participé début novembre au Championnat d’Espagne qui s’est déroulé à Torredembarra (Tarragone), où Alonso a de nouveau été champion en la catégorie maître 30 montrant que celui qui avait retenu. Sans surprise, l’homme de Gijón a été champion d’Europe à deux reprises et vice-champion du monde sur un autre. Ses élèves ont également obtenu de bons résultats: Óscar Blanco, promis, et Mateo Alonso, à alevín, a terminé en quatrième position, tandis que chez les débutants, Diego Turbón a terminé sixième et Víctor del Blanco, septième.

Au milieu de la deuxième pause, Javi Alonso a adressé une lettre au président de la Principauté Adrián Barbón lui rappelant toutes les mesures de sécurité sanitaire qu’il prenait dans son école, rappelant l’importance de la pratique du sport et lui demandant de permettre le retour à l’activité. Pour le moment, sa demande n’a pas reçu de réponse.

Alors maintenant, seul le groupe de garçons qui participent habituellement aux championnats nationaux s’entraîne, les seuls que la réglementation actuelle permet de continuer à le faire. De plus, Javi Alonso voit impuissant car il ne peut pas ouvrir son école malgré toutes les mesures de sécurité qu’il prend, alors que les environs de ses installations sont remplis d’enfants à vélo sans aucun contrôle.

«Les écoles pour tous les sports devraient être autorisées à ouvrir car je suis sûr qu’elles respecteront les mesures sanitaires. Les moniteurs sont désormais plus conscients de cela que de toute autre chose », déclare l’homme de Gijón, qui souligne que« le sport, surtout en plein air, est une activité sûre. Les enfants doivent faire du sport, c’est très important pour eux ».

Javi Alonso rappelle également que dans de nombreux cas, sans aller plus loin, ceux qui dirigent différentes écoles de sport sont des gens qui gagnent leur vie et que la fermeture des installations leur cause d’énormes dégâts financiers. L’homme de Gijón espère que la Principauté permettra bientôt l’ouverture d’installations sportives pour réunir ses élèves et profiter de leur passion.