Alfonso Reyes Il a souffert du coronavirus dans sa propre chair et a été admis à l’hôpital pendant un certain temps en combattant le «virus», car il a l’habitude d’appeler Covid-19. L’ancien basketteur a raconté à la première personne comment s’est déroulée cette bataille et plus tard, il a gagné en notoriété sur les réseaux sociaux en exprimant ses opinions sur la gestion de la pandémie par le gouvernement social-communiste.

L’ancien Real Madrid et maintenant président de l’Association des joueurs de basket-ball professionnels (ABP) n’a pas hésité à critiquer de nombreuses décisions de l’exécutif et a souligné à plusieurs reprises Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes. et Urgences sanitaires et porte-parole du ministère de la Santé pendant la crise du coronavirus. Vous avez maintenant donné un nouvelle leçon à ce côté communiste du gouvernement dirigé par Pablo Iglesias au prix du vaccin, considéré par tous comme le début de la fin de ce cauchemar.

En effet, aujourd’hui est le début de la fin. Et nous le devons à certaines entreprises capitalistes, non transversales, sans perspective de genre et qui recherchent le maximum de retour économique sur leur investissement. Soyez les bienvenus.

Des politiciens qui disent n’importe quoi, mais c’est la réalité. – Alfonso Reyes (@ alfreyes14) 27 décembre 2020

Quelques heures auparavant, Alfonso Reyes avait également évoqué la pandémie de Covid-19 et cette dernière partie de l’année fatidique: «Le 2020 désastreux et sinistre se termine et mes pensées vont aux milliers de morts et affecté par le hideputa. Une année à oublier mais qui restera à jamais dans notre mémoire. Espérons que dans les 365 jours, ce sera un cauchemar passé. 2021, année 1 après JC ».