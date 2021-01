Il y a plus de cinq ans, Diego Pablo Simeone a prononcé une phrase qui fait déjà l’histoire du football espagnol. “Je vois la Ligue dangereusement préparée pour le Real Madrid”, a assuré l’Argentin en juin 2015, deux mois avant le début de la compétition. Des déclarations explosives qui cachaient une critique du groupe d’arbitrage et qui ont énormément agacé leurs voisins de la capitale. Cette Ligue de Santander est également préparée pour l’Atlético de Madrid, mais pas par les arbitres: les rojiblancos Ils sont premiers du championnat de la ligue malgré avoir disputé trois matchs de moins que le Real Madrid et Barcelone.

À la mi-janvier, rares sont ceux qui ne reconnaissent pas l’Atlético de Madrid comme le grand favori pour remporter cette Ligue. Jusqu’à présent, ils n’ont cédé que sept points et, s’ils gagnent leurs matches en attente, ils pourraient profiter d’une différence de 10 points par rapport à Madrid et de 13 avec le troisième, le Barça de Ronald Koeman. Les hommes de Simeone se sont réaffirmés comme l’équipe la plus fiable du championnat et ont remporté tous les matchs sauf trois, les nuls contre Huesca et Villarreal et la défaite à domicile dans le derby de Madrid. Tout semble sourire aux colchoneros, avec Luis Suárez sur une séquence de but et des joueurs comme Llorente, Koke ou Savic de manière spectaculaire, même si l’élimination de la Copa del Rey contre le modeste Cornellá a beaucoup fait mal.

Alors que l’Atlético démontre sa force et sa constance dans la Ligue, Le Real Madrid et Barcelone continuent de marquer des points en cours de route. Les hommes de Zinedine Zidane ont réalisé 37 points sur 54 possibles, soit un total de quatre nuls dont ce samedi à Pampelune et trois défaites contre Cadix, Valence et Alavés. Ce ne sont pas des numéros de championnat, bien que l’année dernière, ils aient également ajouté 37 points après 18 matchs de championnat et terminé premiers. Il y a beaucoup d’arguments pour que les Blancs aient confiance pour pouvoir se battre pour cette Ligue.

Le Barça se réveille

Barcelone de Ronald Koeman est troisième avec 34 points sur 54 possibles jusqu’à présent, devenant l’une des pires versions du club du Barça ces dernières années en championnat. Les culés ont cédé des nuls contre Séville, Alavés, Valence et Eibar et un total de quatre pertes: Getafe, le Real Madrid, l’Atlético et Cadix l’ont battu dans cette Ligue de Santander.

Rien n’a fonctionné au Can Barça. Au milieu de la crise institutionnelle de l’entité, le projet de Ronald Koeman n’avait pas encore démarré: Messi n’allait pas très bien, le fléau de blessures était accusé sur le terrain et Koeman était fortement interrogé. Cependant, quelque chose a changé dans un Barça qui cumule trois victoires consécutives: Messi est déjà Pichichi seul dans la compétition et son alliance avec Pedri est passionnante. De plus, certains joueurs comme Dembélé, De Jong ou Griezmann font un pas en avant.

Reste à voir si cette version de Barcelone suffit pour discuter du statut de favori de l’Atlético de Madrid, ou si Madrid obtient plus de régularité pour chasser les rojiblancos en tête. Pour le moment, Simeone est leader avec trois matchs moins disputés. Quelque chose de presque inconnu qui en fait les principaux candidats pour remporter cette passionnante Ligue de Santander.