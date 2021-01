Le jeu était intense, sans trêve. Le Caudal a dominé dans de nombreuses phases, mais a dû céder à la pression de la Llanera, qui ne lui a pas permis de manœuvrer. L’équipe locale a ainsi brisé la séquence Caudale, qui n’avait pas encore perdu, dans un superbe match sur un terrain avec beaucoup d’eau. Le plus important était le local Javi Sánchez, qui était le bourreau de son ancienne équipe marquant deux buts.

Les Llanera ont été plus efficaces pour profiter de leurs chances et ont su maintenir leur avantage jusqu’au bout et ont même pu l’augmenter, car en seconde période, ils ont eu plus de chances qu’un Caudal. presque livré qui atteint à peine la zone rivale en danger.

L’équipe locale a commencé fort et avant le quart d’heure, elle était déjà passée devant Javi Sánchez en profitant d’une contre-attaque. Matías a fait équipe avec Omar Sampedro et il a fait une passe intérieure à Javi Sánchez, qui a battu Javi Porrón par dessous. Llanera a frappé à nouveau dix minutes plus tard et avec le même protagoniste, Javi Sánchez, qui a cassé le gardien Javi Porrón, le laissant au sol, pour le battre sur la gauche.

À la 34e minute, Caudal a eu un coup franc indirect et le tir de Damián s’est écrasé dans la barrière, avec tout le Llanera pratiquement coincé dans son but.

En seconde période, Borja Navarro a profité d’un corner lancé par Robert à, tête et virage très bien, le piquant sur le côté droit de Raúl Paulino, qui a résolu l’action avec une belle intervention. En 68, Matías a tiré sur le poteau de Javi Porrón et deux minutes plus tard, il a essayé à nouveau par Martín. Son tir a touché le poteau et le rebond a été repris par son coéquipier Omar Sampedro, qui a frappé la barre transversale avec sa droite sur une autre belle opportunité.

À partir de là, le parti est pratiquement mort, avec un Llanera qui s’est consacré à maintenir confortablement ses revenus et un Caudal impuissant qu’il ne pouvait pas combler l’écart avec l’un de ses grands rivaux du sous-groupe A.