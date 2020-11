Maximino Martínez, hier, au siège récemment ouvert de la Fédération asturienne de football. | Juan Plaza

Maximino Martínez, hier, au siège récemment ouvert de la Fédération asturienne de football. | Juan Plaza

Depuis la semaine dernière, la Fédération asturienne de football dispose d’un nouveau siège moderne de 3 500 mètres carrés, qui abrite également les comités d’arbitres et d’entraîneurs, ainsi que l’association sportive. L’investissement pour cet équipement sera d’environ 2 millions d’euros. Le chiffre sera annoncé lors de la prochaine assemblée générale du club.

Maximino Martínez, président de la Fédération asturienne, a reconnu hier lors d’une journée portes ouvertes qu’il s’agissait d’un «lieu à la hauteur du football asturien», un objectif pour lequel il se bat depuis qu’il a pris ses fonctions pour la première fois, en 1994 Le territoire attend la situation sanitaire pour lui permettre de procéder à une inauguration officielle à laquelle assistera Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole, que Martínez a remercié pour son aide à faire du nouveau siège une réalité.

Le bâtiment est situé en face des terrains de football de la Fédération elle-même et se compose de trois étages: le sous-sol, utilisé pour le stockage, les archives et les services; le premier, dans lequel se trouve la partie administrative, les bureaux des différents comités, ainsi qu’un grand espace pour l’association sportive, avec cinq consultations médicales, une zone de rééducation et une zone de radiologie; et le second, destiné aux bureaux de direction et à plusieurs salles de réunion, ayant également une salle de réunion fonctionnelle d’une capacité de 306 sièges fixes et 30 autres sièges auxiliaires, équipé de parois mobiles qui permettront de diviser le lieu en cinq salles plus petites. tous dotés des systèmes de communication audiovisuelle les plus modernes. Ce sera le lieu où se tiendront les assemblées.

Le nouveau siège de la Fédération a été conçu par l’architecte Álvaro Ron et construit par la société Integra3 en seulement 14 mois. C’est un bâtiment dit intelligent avec tous les systèmes d’économie d’énergie, sans barrières architecturales et «sans utilisation de papier». Maximino Martínez, qui n’a pas voulu préciser le coût total des travaux, a assuré que ceux-ci seront payés avec ses propres ressources et un prêt de 12 ans: “Nous étions derrière cette ferme depuis 11 ans et cela a finalement été réalisé”, a-t-il déclaré. La Fédération asturienne a mis en vente les locaux où elle se trouvait jusqu’à présent sur l’Avenida de la Constitución.

