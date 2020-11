Une partie du Tiers asturien est ouverte à continuer à concourir sans public

Une partie du Tiers asturien est ouverte à continuer à concourir sans public

La Fédération asturienne de football a décidé d’arrêter la troisième division, une catégorie de portée nationale mais dont l’organisation est déléguée aux territoriales, étant donné l’interdiction dans les Asturies de tenir des manifestations sportives avec le public. Le concours a déjà accumulé deux jours reportés. L’objectif de la Fédération asturienne était d’obtenir l’autorisation de l’Exécutif régional pour rouvrir les terrains de football et reprendre la compétition le week-end prochain ou, tout au plus, le prochain. L’annonce d’hier que toute activité commerciale non essentielle doit fermer ses portes à partir de mercredi rend très difficile la réflexion sur le retour du public aux champs et ouvre la possibilité de devoir continuer à huis clos. Une possibilité que certains clubs commencent à voir favorablement. D’autres, cependant, parient sur la suspension de la saison. La Fédération devra se prononcer cette semaine sur les matchs prévus ce week-end.

Miguel Rico, vice-président de Caudal, fait partie de ceux qui commencent à voir clairement qu’ils devront continuer sans les fans: “Nous devrons jouer sans public, nous devrons l’accepter, la Fédération espagnole peut vous exclure de la compétition.” Rico, comme le reste des dirigeants, attend une communication officielle de l’Asturiana pour le joindre aujourd’hui et en attendant, il continue avec l’activité habituelle: «Ce que nous faisons en ce moment, c’est nous entraîner pour jouer la semaine prochaine, même sans public. . Et si ce n’est pas ce week-end, au plus, le prochain. Hispaniola a pour mission de mettre fin aux compétitions et je pense qu’il va falloir jouer sans public », insiste-t-il.

Le président de Navarro, Juan Carlos García, se sent un peu frustré face à tant d’incertitudes: «Nous ne savons rien, si vous pouvez concourir ou pas, si vous pouvez vous entraîner ou pas; il faudra attendre pour voir », ajoute-t-il. Il estime également qu’ils devront faire des compromis avec un football sans supporters: «Ce n’est pas idéal, mais il va falloir jouer deux ou trois jours sans public. Il est impossible qu’ils soient en concurrence dans toute l’Espagne et nous ne le faisons pas; ils pourraient nous sanctionner ».

Pas si clair qu’ils l’ont à Condal. Marino Córdoba, son président, explique que «sans le public, c’est économiquement insoutenable», même si, dit-il, «l’information dont nous disposons aujourd’hui est qu’il y a de la concurrence dimanche. Nous préconisons l’arrêt de la concurrence tant qu’il n’y a pas de public. Si nous savions que dans 15 jours, les choses changeront, mais qui sait ce qui va se passer. Je ne le vois pas à huis clos; Nous pourrions nous le permettre pour deux jours au maximum ».

Gijón Industrial prône “l’arrêt de la concurrence”: “Nous étions pour ne pas avoir commencé, ils veulent nous conduire à la professionnalisation et cela implique d’inscrire les acteurs de la sécurité sociale, il va falloir aller dans un ERTE”, déplore le président du club, Diego Junquera, qui se demande: “Pour qui jouez-vous si les gens ne peuvent pas aller sur le terrain ou regarder les matchs à la télévision?” Ce qui est clair, c’est que la situation doit être corrigée le plus tôt possible: «Nous nous entraînons, mais nous pouvons continuer ainsi pendant une courte période. La paie de décembre est difficile car on peut la payer ».

La présidente d’Urraca, Eugenia Menéndez, prévient: «Je ne sais pas combien de temps nous pouvons tenir, jouer sans public pendant deux ou trois semaines au plus; Ce sont les entrées, ce sont les sponsors, si l’hôtellerie ferme comment allez-vous demander de l’aide à quelqu’un qui est pire que vous. Je ne le vois pas suspendre le concours, mais je demanderais plus d’aide à la Fédération, qui assume au moins le coût des arbitrages ».