Une action de Langreo-Valladolid B. | Irma Collin

La suspension de Burgos-Langreo a provoqué une communication entre les deux clubs. La notification écrite de la Fédération espagnole n’a eu lieu que vendredi dernier à minuit. Cependant, le Langreo a reçu un appel téléphonique près de deux heures avant pour suspendre le voyage. Cette indication a amené le club du Barça à informer les médias de la suspension. Et c’est là que Burgos a appris que le match ne serait pas joué, ce qui a causé un malaise dans le club castillan. Le Langreo, qui dans la matinée a notifié à la Fédération que plusieurs joueurs présentaient des symptômes, après avoir testé un autre positif la veille, a expliqué hier dans un communiqué toute la séquence des événements et ajouté qu ‘”il est mis à la disposition de la santé et de la Fédération espagnole de suivre les directives qu’elle jugera appropriées ».

Burgos, quant à lui, hésitait à reporter le match tout au long de vendredi. Il douta d’abord du Langreo. “Nous sommes contre cette décision de reporter le match, sachant que tant que les résultats des tests PCR ne sont pas présentés, le Langreo n’a aucun positif”, ont-ils déclaré. Plus tard, ils ont également indiqué qu’ils n’avaient pas compris la décision selon laquelle le Langreo avait annoncé l’appel et qu’il avait ensuite été question d’un report. “Nous montrons notre étonnement total face aux événements qui se sont produits, au cours desquels le personnel de l’équipe asturienne a développé la séance d’entraînement avec une normalité absolue pour annoncer plus tard l’appel à se rendre à Burgos”, ont-ils indiqué.

Le Langreo insiste sur le fait qu’il a suivi le bon protocole. Jeudi, ils ont notifié le positif d’un joueur et vendredi, alors qu’il y avait trois autres joueurs présentant des symptômes à l’entraînement, la Fédération a été informée. Cependant, en attendant la réponse, l’appel a été publié. Dans le club du Barça, il était également surprenant que la résolution de la Fédération avec le report du match ait duré tant d’heures. Et il a été expliqué que la suspension avait été annoncée à 22h30, lors de la réception d’un appel, au lieu de 12h18 avec la notification écrite. «Le club s’est empressé de communiquer officiellement le report sans avoir reçu de confirmation écrite. Cette erreur est exclusivement due à la volonté d’informer au plus vite les supporters de la résolution en raison du peu de temps restant pour le match », a déclaré hier le club du Barça.