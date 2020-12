Mick Schumacher fera ses débuts la saison prochaine en Formule 1. Le pilote Ferrari courra pendant un an en Haas, une annonce très célébrée par les fans de son père. Fait intéressant, à côté de Michael, Mick a pris le volant d’une voiture pour la première fois alors qu’il n’avait qu’un an. Cela se reflète dans une vidéo qui est devenue virale ces dernières heures.

Vingt ans plus tard, cette vidéo a été sauvée par le site officiel de la Formule 1. “Le petit Mick Schumacher a pris le volant pour la première fois avec son père à seulement un an», A-t-on pu lire dans la publication qu’il a partagée sur ses réseaux sociaux.

Baby @SchumacherMick a pris le volant pour la première fois avec son père Michael à seulement un an 🥺 # F1 # RoadToF1 pic.twitter.com/2RYP9aQ061 – Formule 1 (@ F1) 2 décembre 2020

“J’ai toujours cru que mon rêve de Formule 1 deviendrait réalité. UNE un grand merci à tous les grands fans de sport automobile qui m’ont soutenu tout au long de ma carrièreà. Je vais tout donner, comme je le fais toujours, et j’espère entreprendre ce voyage avec Haas F1 et eux », a-t-il déclaré. Mick Schumacher après que sa signature pour Haas ait été confirmée.

Michael Schumacher, présent sur le numéro de Mick

Concernant le numéro avec lequel il courra en 2021, le coureur allemand a indiqué: «J’y ai pensé et ce sera 47. Le quatrième et le sept sont mes numéros préférés, mais comme je ne peux plus les utiliser, j’ai opté pour 47. C’était un choix amusant, car il aussi si vous ajoutez tous les anniversaires de notre famille, il ressort également 47. Il était assez clair que ce serait le nombre. “

Il convient de noter que Michael Schumacher avait une superstition de ne pas courir avec des nombres pairs. Quand il est revenu en Formule 1, il allait le faire avec le 4 puisque le 3 en Mercedes était assigné à Nico Rosberg. Cependant, Ross Brawn, conscient des manies du kaiser, a changé les numéros des deux pilotes.

Après avoir appris l’arrivée de Mick Schumacher à Haas, le président de la FIA, Jean Todt, qui est un ami proche de son père, a félicité le pilote de 21 ans. “Heureux de vous avoir dans le championnat de Formule 1 la saison prochaine», A-t-il écrit sur son compte Twitter.

Ravi de vous avoir au championnat @ F1 l’année prochaine! @SchumacherMick # F1 https://t.co/sA2uGizp0y – Jean Todt (@JeanTodt) 2 décembre 2020

Michael Schumacher suit Mick

C’est précisément Jean Todt qui, interrogé sur l’état de santé des Michael Schumacher, inconnu depuis qu’il a été victime d’un accident de ski en 2013, a commenté: «Vous savez que c’est une question sur laquelle je vais être extrêmement réservée. Ma réponse est toujours la même: il se débat et tout ce que nous pouvons faire est de lui souhaiter, ainsi qu’à sa famille, que les choses s’améliorent. C’est très bien entouré. Et il est dans un endroit où il est suffisamment à l’aise. “

Cependant, le président de la FIA a révélé que Michael Schumacher n’est pas étranger à ce qui arrive à son fils: “Bien sûr que vous le suivez». «C’est un pilote jeune et talentueux. Il a un grand nom, mais cela prendra du temps. Il est trop tôt pour le comparer à son père et pour savoir s’il pourra rivaliser avec Hamilton ou Verstappen, on ne sait toujours pas»A ajouté Jean Todt.