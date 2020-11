À la date 2 du Coupe de la Ligue professionnelle, syndicat a remporté une victoire précieuse à Santa Fe 2-0 sur Courses. De cette façon, le “Tatengue” était à la deuxième place – derrière l’Atlético Tucumán – dans la zone 1, tandis que l’équipe de Sebastián Beccacece a ajouté sa deuxième défaite.

Pour le jour 2 du tournoi d’Argentine – Coupe LPF 2020, Tatengue était supérieur et a pris les trois points contre un rival terne. Les buts du local ont été marqués Fernando Marquez (4 ‘1T) et Mauro Luna Diale (24 pi 2T).

La figure de la réunion était Sebastián Moyano. Le gardien de l’Union a réalisé une excellente performance contre le Racing Club en sauvant 9 tirs et en effectuant 10 passes correctes. Un autre acteur clé du stade Avenida était Fernando Márquez. L’attaquant de l’Union a marqué 1 but, a donné deux coups de pied contre le Racing Club et a donné 18 passes correctes.

L’entraîneur de syndicat, Juan Manuel Azconzábal, il a organisé une formation 4-4-2 sur le terrain avec Sebastián Moyano dans le but; Francisco Gerometta, Jonathan Galván, Matías Nani et Lucas Esquivel sur la ligne défensive; Juan Ignacio Nardoni, Nery Laws, Kevin Zenón et Fernando Elizari au milieu; et Mauro Luna Diale et Fernando Márquez en attaque.

Pour leur part, ceux dirigés par Sébastien Beccacece ils se sont planté avec une stratégie 4-4-2 avec Gabriel Arias sous les trois couleurs; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Eugenio Mena en défense; Augusto Solari, Leonel Miranda, Matías Rojas et Héctor Fértoli au milieu de terrain; et Jonatan Cristaldo et Lisandro López à l’avant.

L’arbitre désigné pour le match était Jorge Baliño. Unión visitera l’Atlético Tucumán au prochain tour, tandis que le Racing accueillera Arsenal au stade Presidente Perón.

Source: DataFactory.