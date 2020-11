Nacho Huerta termine Álvaro Campo à Gijón-Base Oviedo en janvier 2018. | Angel Gonzalez

Duel de rivalité avec style au Palacio de los Deportes de Gijón. Finetwork Gijón, le leader solo du groupe B de Primera Nacional, reçoit (20 heures) l’Union Financiera Base Oviedo, troisième avec trois points et un match de moins après avoir subi la première défaite de la saison. Le grand défi pour l’équipe d’Oviedo sera d’arrêter l’artillerie Finetwork, qui a marqué 240 buts en sept jours.

“Les 34 buts en moyenne sont surprenants, mais ce n’est pas si étrange non plus car nous connaissons leurs joueurs et leur entraîneur”, déclare le gardien Álvaro Campo, l’un des anciens joueurs de l’équipe de Gijon actuellement en Union financière. Et il ajoute à propos de son rival aujourd’hui: «Il aime un rythme élevé et jouer au compteur. C’est un chiffre très élevé, mais il correspond à leurs caractéristiques: des petits joueurs rapides qui maintiennent un rythme très élevé pendant les 60 minutes ».

Un autre ancien joueur de Gijón, Nacho Huerta, souligne que compte tenu de l’efficacité des buts de Finetwork, “nous devons bien ajuster notre défense et notre style de jeu”. Concernant le leadership de son ancienne équipe, il souligne qu ‘«ils ont pris un très bon départ. Ils ont des joueurs contre des rivaux qui, à priori, ne sont pas appelés à être aux premières places, mais cela ne veut pas dire que c’est une équipe avec beaucoup de danger, et plus sur leur terrain ».

David Ortega, qui en est à sa deuxième saison à Unión Financiera après avoir joué à Gijón, souligne que «je n’ai pas été surpris par la continuité des points dans les premiers jours. C’est une équipe jeune, qui veut gagner, mais ils ont encore les matchs importants pour faire un bilan plus clair ».

Après la défaite inattendue du dernier jour face à Ademar B, l’équipe d’Oviedo connaît l’importance du match. “Nous allons tout aller avec”, confirme Álvaro Campo. «Nous n’avons pas d’autre choix que de quitter nos vies et de sortir avec le couteau entre les dents. Étant un derby, toute l’équipe va suivre cette mentalité. L’année dernière, nous y avons perdu et nous savons que ce sera un match difficile. ”