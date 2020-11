Horaires et canaux de la fête qu’ils organiseront Bolivie Oui Equateur EN DIRECT et EN DIRECT ce jeudi 12 novembre 2020 au stade Hernando Siles de La Paz à la date 3 du Éliminatoires Conmebol Qatar 2022. Le choc est prévu pour 4 heures de l’après-midi (heure locale) et se poursuit sur la TRANSMISSION TV OFFICIELLE EN LIGNE via les signaux de Tigo Sports, YouTube ECDF et Movistar Deportes pour téléviseurs et appareils mobiles.

La Bolivie est exhortée à commencer à ajouter après avoir chuté 5-0 contre le Brésil et à domicile 1-2 contre l’Argentine, des résultats qui l’ont dans le sous-sol du tableau. Le Vénézuélien César Farías, l’entraîneur vert, a convoqué sept «étrangers» pour faire face aux engagements contre l’Équateur à La Paz et contre le Paraguay à Asunción.

L’Équateur a perdu à ses débuts 1-0 contre l’Argentine, à Buenos Aires, et a battu l’Uruguay 4-2 dans la capitale équatorienne. Après le match contre les Boliviens, il reviendra à Quito pour clôturer la saison 2020 contre la Colombie, le 17 novembre.

Équateur vs. Bolivie: date, heures et chaînes

Bolivie | 11/12 | 16h00 | Tigo Sports

Argentine | 11/12 | 17h00 | TyC Sports, Télévision publique

Paraguay | 11/12 | 17h00 | Tigo Sports

Pérou | 11/12 | 15h00 | Movistar Sports

Colombie | 11/12 | 15h00 | Escargot TV

Equateur | 11/12 | 15h00 | YouTube ECDF

Chili | 11/12 | 17h00 | Chilivision

Uruguay | 11/12 | 17h00 | VTV

L’entraîneur de l’Équateur, l’Argentin Gustavo Alfaro, a déclaré qu’il affronterait une Bolivie intense jeudi prochain et qu’elle avait été modifiée de 40%, après de récents matches contre le Brésil et l’Argentine, pour les tours de qualification de la Coupe du monde Qatar 2022.

«Nous allons affronter une Bolivie avec un besoin et une intensité de gagner, cette équipe a changé 40 pour cent de sa structure en termes de joueurs. Je sais que cela mettra une équipe avec 80 pour cent de joueurs adaptés à la hauteur, nous devons donc être préparés dans tous les aspects pour ce match », a déclaré Alfaro lors d’une conférence de presse.

L’entraîneur a insisté sur le fait que le match bolivien sera un match très intense, avec une équipe basée sur l’altitude et qu’il tentera sûrement de soumettre l’Équateur “à un match aller-retour intense, sous pression”.

Ce sera là «où nous devrons répondre avec cette intensité. Pour cette raison, dans le montage de ce match sera la désignation des joueurs habitués à jouer en hauteur », a ajouté le stratège.

Alfaro a précisé qu’il sait qu’il y a une performance de ses joueurs “qui peut être en dessous, et c’est là qu’il devra répondre avec tactique, concentration, pour savoir où il devra s’installer et où prendre le jeu”.

Il a ajouté qu’il faudra “savoir jouer avec anxiété et besoin, car le jeu aura un contexte particulier, qui ne sera pas juste un autre jeu, qui se jouera avec véhémence et un différend qui doit nous préparer à cela. type de combat, avec beaucoup de dispute au milieu du terrain ».

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER