La Colombie contre Uruguay Ils s’affrontent EN DIRECT EN DIRECT et EN LIGNE ce vendredi 13 novembre au stade métropolitain Roberto Meléndez de Barranquilla pour la troisième journée des éliminatoires en direction du Qatar 2022 à partir de 15h30 (heure péruvienne et locale). Suivez la transmission et la narration du match par les signaux de Movistar pour le Pérou et de Caracol TV pour la Colombie. Regardez les principaux incidents en MINUTE PAR MINUTE du site Depor.com.

«Cafeteros» et «Charrúas» donneront vie à l’un des matchs les plus attractifs de la journée des éliminatoires sud-américains, entre deux équipes qui ont déjà gagné, mais les locaux ne savent toujours pas ce qu’est la défaite.

L’équipe dirigée par Carlos Queiroz ajoute quatre points dans ce départ, à la suite de la victoire contre le Venezuela (3-0) lors de la première date, et du nul à Santiago (2-2) contre le Chili, qui la place en troisième position .

En revanche, ceux d’Óscar Washington Tabárez se situent dans la sixième case avec trois points, après la victoire contre le Chili (2-1) et la dure défaite 4-2 à Quito contre l’Equateur.

Colombie vs Uruguay: horaires et chaînes:

Brésil: 17h30 sur SporTV et Rede Globo Argentine: 17h30 sur TyC SportsChile: 17h30 sur CDF Premium et CDF Stadium Uruguay: 17h30 sur VTV et VTV + Paraguay: 17h30 avec chaîne à confirmer Bolivie : 16h30 avec chaîne à confirmer Venezuela: 16h30 sur TLTE Equateur: 15h30 sur El Canal del Fútbol et ECDF YouTube Pérou: 15h30 sur Movistar Plus Colombia: 15h30 sur Caracol TV

L’entraîneur Carlos Queiroz n’aura pas Falcao García, absent pour blessure, mais il aura James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado et le gardien de Napoli David Ospina, qui a raté le double-match de septembre parce qu’il ne pouvait pas voyager d’Italie.

De son côté, Óscar Washington Tabárez a mal à la tête à cause des blessures de Federico Valverde et Maximiliano Gómez, ajouté à la bulle de santé qui maintient Martín Cáceres piégé en Italie.

“Sachant qu’une grande équipe est devant, de grands joueurs, avec un entraîneur contre qui j’ai un très grand honneur de jouer ce match, car il est l’une des références historiques des entraîneurs du monde entier”, a déclaré Queiroz dans une roue de presse.

