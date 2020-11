Ils jouent EN DIRECT Université catholique Oui Soleil d’Amérique AUJOURD’HUI EN DIRECT et EN LIGNE pour la deuxième étape (2e phase) du Coupe d’Amérique du Sud 2020 ce jeudi 5 novembre à partir de 21h30 (heure chilienne et paraguayenne) au stade San Carlos de Apoquindo. Regardez les principaux incidents de l’accident de MINUTE PAR MINUTE de Depor.com. Devenez également accro aux profils sur Twitter, Facebook et Instagram de Católica et Sol de América.

Le dynamisme et le toucher contre la solidité et la force seront, a priori et comme on le voit dans les 90 premières minutes du match nul, ce qui est offert de chaque côté du terrain.

Université catholique vs. Sol de América: comment c’était joué

Université catholique vs. Sol de América: minute par minute

Université catholique vs. Sun of America: l’aperçu

Les Chiliens n’ont pas pu briser la cohérence défensive soulevée par la ‘Danseur’ à la maison la semaine dernière et ils devront rentrer Santiago l’objectif qui leur a été refusé dans la capitale paraguayenne.

L’équipe Asuncion est consciente qu’un but en faveur met les choses sur la voie des 16 derniers, mais ils devront faire face aux attaques de la ‘Croisés’.

Différents styles de jeux sur la pelouse du stade San Carlos de Apoquindo entre les deux leaders de leurs championnats, bien que les deux soient à égalité de points avec deux autres équipes dans les ligues respectives.

Côté local, la poudre à canon de l’attaque reposera comme d’habitude sur les bottes de l’Argentin Fernando Zampedri, bélier ignifuge et combattant qui devra gérer les actions que ses compatriotes proposent de plus loin en arrière Gastón Lezcano et Luciano Aued et son partenaire d’attaque Edson Puch.

Pour les visiteurs, les options pour la victoire incluent la performance de l’attaquant équatorien Jacson Pita, qui s’est reposé avec de nombreux partants lors du dernier duel de ce week-end du tournoi paraguayen Clausura. Ce seront aussi les gants du gardien Rubén Escobar, qui a joué en championnat, indispensable pour obtenir un bon résultat au pied de la cordillère des Andes.

Les deux clubs viennent à la rencontre confiants que leurs styles domineront sur le terrain pour accéder aux huitièmes de finale, où le vainqueur sera mesuré au tour suivant avec l’équipe qui passe l’égalité entre les Athlétique nationale Colombien et uruguayen Plaque de rivière.

Université catholique vs. Soleil d’Amérique: alignements possibles

Université catholique: Matías Dituro; José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot; César Pinares, Ignacio Saavedra, Luciano Aued; Gastón Lezcano, Edson Puch et Fernando Zampedri.

Soleil d’Amérique: Rubén Escobar; Gustavo Noguera, Milciades Portillo, Miguel Samudio, José María Canales; Richard Franco, Edgar Ferreira, Diego Valdez, Gabriel Esparza; Jacson Pita et Matías Pardo.

