Mis à jour le 13/12/2020 à 15:42

Université des sports et Cristal sportif ils seront les protagonistes de la grande finale de la Ligue 1. Les deux meilleures équipes au score cumulé décideront qui sera le nouveau monarque du football péruvien.

Sur le terrain, vous verrez non seulement les meilleurs clubs en termes de points, mais aussi en termes de buts. Les attaquants crème et bleu ont marqué plus de 50% des buts que les deux équipes ont enregistrés au cours de la saison 2020.

Ceux menés par Ángel Comizzo ont marqué 50 buts cette saison. 52% avaient comme protagonistes leur trident offensif composé de Jonathan Dos Santos, Alejandro Hohberg et Alberto Quintero.

Le meilleur buteur de l’équipe «merengue» est «Ale» avec 13 buts, qui enregistre sept passes et est également celui qui commande dans ces statistiques. En termes d’annotations, Dos Santos suit de près avec 12 buts et en ce qui concerne les qualifications, il y a «Chiquitín» avec quatre.

De son côté, l’équipe de Rimense a la meilleure note face au but en Ligue 1. À ce jour, elle a ajouté 65 buts, dont 55% ont eu Emanuel Herrera, Washington Corozo et Christopher Olivares comme protagonistes.

Le ‘Machinery’ est le buteur du céleste et du tournoi avec 20 buts. Un peu plus loin se trouvent Olivares et Corozo avec huit. Quant à l’ailier équatorien, c’est lui qui mène le tableau des assistants (14), tant dans l’équipe de Roberto Mosquera que dans le championnat 2020.

Pour le choc de mercredi, il devrait être un match pour le plus grand plaisir des spectateurs: non seulement parce que c’est un classique du football péruvien, qui se joue après 22 ans, mais aussi à cause de ses armes en attaque.

