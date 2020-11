Mis à jour le 11/06/2020 à 17:54

Alliance universitaire contre. Carlos Stein LIVE | GRATUIT | LIVE | STEAMING affronte pour la quatrième journée de la phase 2 de la Ligue 1 dans un match de prévision réservé où les deux équipes se battent pour les trois points afin de sortir de la position inconfortable dans laquelle elles sont dans le classement.

Université Alliance vs. Carlos Stein a un duel prévu ce samedi à partir de 11h00 au stade Monumental de Ate. Le duel sera diffusé par le signal GOLPERU, mais sur Depor.com vous pouvez retrouver la minute par minute, les buts et tous les incidents.

Alianza Universidad vient à ce duel avec l’intention de briser la mauvaise séquence qui afflige après avoir chuté quatre occasions consécutives; contre Spot Boys, San Martín, Univesitario de Deportes et Binacional.

«Le sentiment est triste de perdre comme ça, à l’heure et avec un penalty dont je ne sais pas si c’était parce que c’était un jeu rapide. Le plus triste, c’est que nous avions 90 ′ pour nous convertir et mieux jouer et nous repartons avec un sentiment amer », a déclaré Enzo Maidana après la dernière défaite contre Binacional.

«Nous donnons la première fois. Nous ne sommes pas énergiques et cela nous coûte cher. On avait 90 ′ pour jouer un bon rôle et ça ne nous donne pas. La séquence est horrible. Vous en sortez avec du travail et avec une grande envie », a-t-il ajouté.

Carlos Stein, pour sa part, arrive à cette rencontre, après avoir perdu 2-0 face à San Martín. L’équipe ‘Carlista’ n’a pas connu de victoires depuis 2 matchs et fera tout pour garder les points à cette date.

