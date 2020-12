Mis à jour le 12/08/2020 à 18:58 PM

Dimanche dernier, Ángel David Comizzo a parlé de la préparation de l’équipe pour la finale de la Ligue 1 – ils attendent le vainqueur entre le Sporting Cristal et l’Ayacucho FC, pour les demi-finales – et même de la situation de Federico Alonso, qui n’est pas 100% (récupération d’une clavicule cassée). Cependant, il y avait un sujet qu’il n’a pas abordé Université des sports: transferts et renouvellements. “Je ne peux pas penser aux renforts, la direction me dira quand les embauches seront prêtes“, Tenue.

Malgré cela, Depor appris que le conseil travaille sur certains cas. Les premiers qui sont sur le point de se matérialiser: Alberto Quintero et José Carvallo. Ils ont deux points en faveur à Ate: ils connaissent déjà le budget pour 2021 et le club, en battant Binacional 2-0, a obtenu sa passe pour la phase de groupes de la Copa Libertadores (ils bénéficieront d’une injection économique de trois millions de dollars).

Sous cette étape Université des sports Il a tenté un rapprochement avec Jonathan Dos Santos et une proposition a été envoyée à Federico Alonso. Avec le 9, la situation est plus que difficile: il a déjà tout prêt pour se rendre à Querétaro. Avec le cas du défenseur, les choses ne semblent pas non plus favorables. Même son agent a mentionné que le club est libre de chercher d’autres alternatives dans ce domaine.

Or, au-delà de ces inconvénients, on a appris qu’avec Quintero tout est très avancé (il y a eu communication ce mardi matin, à Campo Mar). Tout serait prêt pour que cet accord soit conclu dans les prochaines heures. Avec José Carvallo, il y a aussi un dialogue. Le «1» est la clé sur le plateau Comizzo: le capitaine est revenu en équipe nationale péruvienne et en Ligue 1 il a accumulé 1 890 minutes.

Un autre cas qui est également sur la bonne voie est celui de Gerson Barreto. L’idée avec le milieu de terrain de première ligne est de chercher un contrat d’au moins deux ans.

En ce qui concerne la partie sportive, lundi dernier, il y avait un match d’entraînement contre l’équipe péruvienne des moins de 20. Les crèmes ont remporté le premier match 3-0, avec des buts d’Alejandro Hohberg, Nelinho Quina et Luis Valverde. Un autre détail à prendre en compte est que ce week-end, ils seront concentrés à Campo Mar.

