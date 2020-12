Mis à jour le 12/06/2020 à 17:51 PM

Université des sports il se rapproche de plus en plus de la gloire, comme il le faisait il y a sept ans. Ange Comizzo Il sait que le chemin qu’ils ont parcouru n’a pas été facile, car pour la phase 2 ils ont eu quelques difficultés à se rendre en finale du championnat.

«Dans la Clausura (Phase 2), nous avons eu quelques problèmes. Je ne cherche pas d’excuses, mais nous avons subi la perte de joueurs qui venaient d’une régularité continue. L’équipe est également restée un peu avec moi, mais nous avons réussi à rebondir, nous avons réussi à nous qualifier pour la finale, ainsi qu’à aller directement en phase de groupes des Libertadores », a-t-il déclaré. Comizzo sur la chaîne YouTube du club.

Avec la finale en remorque, le plan du stratège argentin est que les joueurs puissent se remettre de la grande usure des derniers mois, mais sans perdre l’objectif d’atteindre la finale prête et ainsi donner une joie immense aux fans crémeux. .

«Nous avons la chance d’être concentrés à Campo Mar, en attendant ces deux grands matchs que nous allons avoir et qui vont attirer l’attention de tout le pays. Les joueurs sont clairs qu’il leur reste 180 minutes de gloire ou pour la gloire, qu’ils vont jouer avec beaucoup de dévouement, d’attitude et je sais qu’ils le feront comme ça, en le donnant aux gens du ‘U’ », a-t-il précisé.

Concernant les rumeurs de nouveaux résidus pour la fonte merengue, Comizzo Il a exclu que lui et son commandement technique soient concentrés dessus, puisque sa priorité est désormais la finale les 16 et 19 décembre. «Nous nous concentrons sur la finale et seulement cela. Je ne peux pas penser aux renforts, la direction me dira quand l’embauche sera prête », a-t-il expliqué.

Université des sports il sait qu’il doit faire de son mieux pour obtenir son étoile 27. Le rival reste à voir, car avec la victoire de l’Ayacucho FC en Phase 2, il reste à attendre encore deux duels en demi-finale contre le Sporting Cristal pour voir laquelle des deux équipes sera la qui luttent contre les crèmes pour le verre convoité. On s’attend à ce qu’il y ait de bons matchs pour le plus grand plaisir du spectateur.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Full Sport by Depor: la position d’Ahmed sur l’audio et le présent d’Alianza Lima

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER