Une nouvelle opportunité pour l’attaquant. académique Il renforcera son attaque pour la saison 2021 avec Anthony Osorio, qui reviendra dans l’équipe crème après avoir joué la saison dernière avec Binacional.

Depor Il a pu apprendre que l’attaquant national signera pour un an avec les meringues et deviendra un ajout à l’équipe dirigée par Ángel Comizzo, qui a déjà entamé sa présaison à Campo Mar en pensant à la Ligue 1 et à la Copa Libertadores.

Osorio, 22 ans, a joué entre 2018 et 2019 lors de sa première étape en tant que joueur universitaire, où il a fait ses débuts professionnels et espère se venger personnellement, à la recherche d’une plus grande notoriété.

Outre son tout nouvel attaquant, le «U» a également embauché Alex Valera et Jorge Murrugarra, tandis que Patrick Zubczuk et Thiago Cantoro sont revenus de prêts pour être placés sous le commandement de Comizzo. Hernán Novick, de Peñarol, accompagnera également les crèmes, après son J’arrive ce soir à la capitale pour passer la quarantaine à Campo Mar.

L’université compte également Alberto Quintero, Federico Alonso, Luis Valverde, Rafael Guarderas, José Carvallo, Armando Alfageme, Alexander Succar, Luis Urruti, Gerson Barreto et Diego Chávez, qui ont renouvelé leur contrat avec l’institution pour 2021. Au lieu de cela, Jonathan Dos Santos, Jesús Barco, Alejandro Hohberg et Donald Millán ont quitté Ate. C’est ainsi que les choses se passent dans Ate.

