Université des sports a failli remporter le titre au cours de la saison 2020 et décrocher la tant attendue 27 étoiles; Cependant, en finale, les crèmes ne pouvaient pas avant Cristal sportif et ils sont venus à la deuxième place. Maintenant, la commande technique, dirigée par Ange Comizzo, et la directive sur la meringue affinent les détails pour commencer toute l’année 2021.

S’il y a quelque chose qui caractérise le travail du coach argentin, Ange ComizzoC’est l’accent qu’il met généralement sur les jeunes joueurs, leur donnant des opportunités constantes de jouer dans la première équipe et de montrer qu’ils sont à la hauteur de la tâche.

Pour cette raison, dans cette note, nous voulons vous dire qui sont les joueurs de moins de 20 ans qui composent la liste préliminaire des Université des sports:

Diego Romero (Gardien) Benji Quispe (Gardien) Leonardo Rugel (Défenseur) José Soto (Défenseur) Daniel Espinola (Défenseur) Mathías Carpio (Milieu de terrain) José Huayhua (Milieu de terrain) Jorge Aguero (Milieu de terrain) Piero Quispe (Milieu) Roberto Bardales (Milieu de terrain) Tiago Cantoro (Attaquant) Adrián Calero (Attaquant) Guillermo Larios (Attaquant)

D’autre part, Universditario a également annoncé la liste de la commande technique qui a Ángel Comizzo comme directeur technique; Nelson Pumpido, Horacio Melgarejo, Gregorio Bernales et Juan Pajuelo en tant qu’assistants techniques: Diego Ripacolli en tant qu’entraîneur physique; Eusebio Flores, Eric Negreros comme assistant de l’entraîneur physique; Ángel Venegas comme entraîneur des gardiens de but et Max Coronado comme entraîneur adjoint des gardiens de but.

Hernán Novick: le détail manquant pour mettre le maillot de l’Université des Sports

Dans les dernières heures, le fan de Université des sports Il a oublié qui sont les candidats qui porteront le 9 (Danilo Carando, Rodrigo Pastorini et Francisco Apaolaza). Mais le manque d’intérêt avait une bonne raison: ils ont regardé un autre numéro au dos: le «10». Le motif? Depuis mardi, le nom du milieu de terrain uruguayen est apparu Hernan Novick, qui était l’année dernière à Sol de América et à Peñarol.

La nouvelle a pris force en raison des enregistrements que YouTube montre lorsque vous mettez votre nom – vous avez également de l’expérience en Copa Libertadores – et, accessoirement, avec un message provenant de la presse de votre pays. «Le milieu de terrain créatif Hernán Novick quittera Peñarol pour jouer à l’Université du Pérou. Le talentueux joueur n’allait pas être pris en compte et est parvenu à un accord avec les dirigeants pour émigrer », ont-ils précisé sur le portail Pedreydecano.com (spécialisé dans l’actualité de la boîte« Mirasol »).

À partir de ce stade, Depor il a appris que l’opération est sur la bonne voie. Un accord a déjà été conclu et il ne reste plus qu’à Université des sports vous envoyer le contrat. De là, Hernan Novick Il signera et aura un calendrier prêt pour rejoindre la pré-saison, qui a déjà commencé ce jeudi à Campo Mar.

