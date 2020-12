Université des sports a récemment annoncé la signature d’Alex Valera, l’ancien avant-centre du Deportivo Llacuabamba qui s’est démarqué cette saison. Son arrivée était nécessaire avant le départ de Jonathan Dos Santos, mais il n’est pas le seul renfort qu’ils embaucheront, puisque Alejandro Hohberg ne continuera pas non plus à Ate et pour disputer la Ligue 1 comme en Copa Libertadores, des renforts sont nécessaires pour 2021.

La maîtrise technique de Angel Comizzo, En coordination avec la direction crème, ils ont deux renforts importants en vue pour l’année prochaine, qui seront axés sur l’attaque et sur l’atteinte du quota de buts qui sera perdu avec l’absence de l’Uruguayen et de l ‘«Enano».

Souvenons-nous que, seulement cette année, Alexander Hohberg et Jonathan Dos Santos ils ont marqué un total de 25 buts (13 et 12, respectivement), donnant aux crèmes un large avantage tout au long du tournoi. Avec leur départ des deux, les joueurs qui assument leurs positions, doivent égaler ou dépasser ledit quota de scores pour la prochaine campagne de football péruvien.

Dans ce sens, Depor a pu apprendre qu’un attaquant expérimenté devrait être embauché, qui rejoindra Alberto Quintero et Alex Valera, récemment signé, pour compléter le plan offensif, face à la saison 2021. Ce renfort sera rejoint par un milieu offensif, en remplacement de Donald Millán, le Colombien qui a pratiquement son laissez-passer à César Vallejo.

C’est un milieu de terrain étranger avec qui, comme la nouvelle signature de l’attaquant, doit être négocié, car cela pourrait venir sous forme de prêt, comme cela s’est produit avec Dos Santos, ou qui est dans une condition libre pour pouvoir être évaluer un séjour plus long.

Pour la saison suivante, Universitario cherchera à se battre pour le titre, car ils ont une liste solide. En plus des nouveaux ajouts en tête, la signature de Valera, les renouvellements de Quintero, Alonso Carvallo et d’autres joueurs, ce qui est recherché est d’avoir une équipe capable de performer, à la fois pour la Ligue 1 et pour la Copa Libertadores.

