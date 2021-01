académique Il est entièrement armé de l’équipe qui lui permet de jouer à la fois la Copa Libertadores et la Ligue 1, sans aucun problème. Bien que toutes les positions soient soigneusement observées, la ligne défensive ne semble pas être un problème pour Ángel Comizzo, qui a non seulement Federico Alonso et Nelinho Quina à un bon niveau, mais aussi un Brayan Velarde qui est motivé pour conserver le poste. Pour le défenseur de la crème, cette 2021 sera différente pour lui.

Soyez la défense académique Ce n’est pas une mission facile, surtout si vous avez une série de complications qui apparaissent en cours de route, comme cela est arrivé au dos central de 21 ans, qui a traversé un moment de santé compliqué que très peu connaissent et qui a généré des tensions. dans le noyau familial, en période de pandémie de coronavirus (COVID-19)

«Malheureusement, en 2020, j’ai eu beaucoup de blessures. Je pense que l’un des plus forts que cela m’a donné était la paralysie faciale. Je ne me suis pas entraîné ou je l’ai fait avec des patchs oculaires et il était très difficile de reprendre le travail. Si Dieu veut que cette année ne subisse pas de complications comme ça et que je n’ai qu’à faire de mon mieux pendant la pré-saison pour me rendre aux tournois cette année de la meilleure façon possible “, a déclaré le joueur de académique en dialogue avec Depor.

Brayan Velarde a une importante “ distinction ” par l’entraîneur de académique, qui a déjà eu une communication directe avec lui et espère qu’il “tirera le meilleur parti de son football” au profit du groupe.

«Nous devons d’abord remercier Dieu de m’avoir permis d’être académique un an de plus. La présence du professeur Ángel Comizzo sera importante pour mon développement professionnel cette année. Il me connaît déjà, il m’a parlé et m’a dit qu’il me faisait confiance pour cette saison », a déclaré le footballeur, évoquant sa contestation pour une place dans la formation de départ merengue.

Velarde est l’un des joueurs en qui Comizzo fait le plus confiance à Universitario. (Photo: GEC)

La mission compliquée qu’il a à l’université

Brayan Velarde Non seulement il devra travailler pour remplir les yeux d’Ángel Comizzo, mais il devra également faire de son mieux pour donner la concurrence pour le poste à deux des meilleurs défenseurs centraux de la saison dernière, qui ont quitté “ Indio ” plus que satisfaits.

«Je suis conscient que Federico Alonso et Nelinho Quina ont clôturé 2020 avec un niveau élevé, mais je suis impatient de donner le meilleur de moi-même à l’entraînement et dans les matchs, pour pouvoir se battre pour eux une place dans l’équipe. titulaire », a déclaré la défense de académique.

Alonso et Quina ont passé une excellente année 2020 à l’université. (Photo: GEC)

Sa relation avec le fan de l’université

Brayan Velarde sait que de nombreux fans de académique ils l’aiment pour avoir suivi son développement depuis son plus jeune âge. Cependant, il sait aussi que certains sont devenus ses principaux détracteurs, car il est un joueur “qui manque de mal” dans sa mission de défense.

«J’ai un autre style de jeu, mais je sais que c’est bien de s’adapter à ce que cela exige d’être un défenseur en académique. Je suis conscient qu’il y a des moments où je dois aller plus fort chez les divisés, mais en cela je travaille pour me plier à toutes les demandes et donner le meilleur à l’institution », a ajouté le joueur formé à la carrière de merengue.

Dans ce sens, le footballeur de académique Il a fait une promesse aux fans crémeux, à qui il espère leur donner beaucoup de joies et à la tant attendue 27 étoile, la même qui a échappé aux mains des étudiants la saison dernière.

«Au fan du ‘U’, je promets que je continuerai à faire un effort dans mon travail pour bien faire les choses, maintenir une bonne discipline avec l’institution à laquelle je n’ai pas l’intention d’échouer et que je livrerai la meilleure version de mon football dans chaque match que disputons », conclut-il Brayan Velarde.

Velarde a fait une promesse aux fans de l’université. (Photo: appuyez sur ‘U’)

