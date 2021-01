Futur incertain. académique est l’actuelle championne nationale de soccer féminin et Cindy Novoa Il a été l’une des pièces clés de l’équipe de merengue pour obtenir le titre et se qualifier plus tard pour la Copa Libertadores de la discipline.

Cependant, l’arrêt des activités a provoqué leur lien avec académique prend fin, la laissant en tant que joueuse libre et sans appel officiel pour clore le renouvellement et rejoindre ses désormais ex-coéquipiers, qui ont déjà passé des tests moléculaires au stade Monumental pour reprendre l’entraînement.

“Ma situation avec académique c’est que je n’ai pas encore renouvelé mon contrat. Nous renouvelons chaque saison. Je ne sais pas si le club veut compter sur moi, mais je l’espère. J’espère que la négociation pourra avoir lieu et qu’elle se concrétisera ” Cindy Novoa en dialogue avec Depor.

En revanche, la footballeuse a écarté certaines rumeurs tissées dans les réseaux sociaux, les mêmes qui indiquaient qu’elle ne rejoignait pas le travail de académique parce qu’il était en vacances avec sa famille.

«Il y a des gens qui pensent que je suis en vacances, mais je ne le suis pas. Je suis chez moi en Amazonie en attendant des nouvelles où je vais jouer. Avec la question de la pandémie, j’ai dû quitter Lima pour prendre soin de moi et être plus calme aussi », a déclaré le champion national avec académique.

Le joueur qui a été champion national à l’université est en Amazonie. (Photo: archives personnelles)

L’intérêt et l’affection que les fans de l’équipe crème ont montré Cindy Novoa Ils sont l’une des pièces qui ont incité la marqueuse à vouloir rester à l’institution, même si elle sait aussi que c’est une possibilité de ne pas continuer, elle est donc prête à tout ce qu’ils décident dans le magasin étudiant.

«J’ai lu tous les commentaires des fans de Académique. Ils m’écrivent toujours pour me demander où je vais jouer et ils s’inquiètent pour moi. Je vous remercie du fond du cœur. J’espère continuer à porter le maillot et, si aujourd’hui c’est l’adieu, je n’ai que des mots de remerciement pour les fans et le club », a-t-il conclu sur le thème de l’équipe de merengue.

Cindy Novoa a établi un lien important avec les fans de l’Université. (Photo: archives personnelles)

La préoccupation de l’inactivité pour la question de la sélection péruvienne

D’un autre côté, Cindy Novoa Elle a également profité de l’occasion pour aborder le sujet de la sélection péruvienne, car l’inactivité l’a énormément affectée, elle et ses collègues, qui auront des compétitions officielles et chercheront un moyen de rester en forme en cas d’appel éventuel.

«Il y a un an, nous ne jouions pas officiellement. Nous avons perdu tout ce temps à cause de différentes situations extérieures et c’est compris. J’espère juste qu’à partir de maintenant, les choses s’amélioreront et que nous aurons plus de continuité dans l’équipe nationale péruvienne », a déclaré le milieu de terrain national.

Cindy Novoa est une partie fondamentale de l’équipe nationale féminine péruvienne. (Photo: FPF)

Cindy Novoa Elle espère bientôt inverser la situation et être à nouveau heureuse et donner de la joie aux fans, qui ont apprécié ses jeux et ses buts, le plus tôt possible, même si cela ne dépend pas entièrement d’elle.

