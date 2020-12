Université des sports Il n’aura pas Alejandro Hohberg pour la saison 2021. Cette situation excite plusieurs garçons entraînés dans un magasin de crème qui évoluent en position d’ailier. Surtout Diego Temoche, qui après sa première expérience dans le Ligue 1, se sent prêt à revenir et à se battre pour une place dans les onze d’Ángel Comizzo.

Le footballeur de 20 ans était prêté à Cienciano au cours de ce 2020, faisant ses débuts dans la plus haute élite du football péruvien. Avec un an de contrat de plus dans l’équipe «merengue», il espère revenir et réaliser l’un de ses rêves, jouer d’abord avec l’équipe dont il est un fervent fan.

«Si je dois revenir, je donnerai tout pour la crème, je ne manquerais pas cette opportunité. L’université est tout pour moi. Depuis que je suis venu à Lima pour jouer pour le «U», c’était toujours un rêve. Maintenant, l’un de mes objectifs est de réaliser ce rêve », a-t-il déclaré Depor le footballeur né à Jaén et arrivé au club Ate à l’âge de 16 ans.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point le départ de Hohberg pourrait profiter à sa possibilité de revenir au «U», il a souligné que cela pourrait être une excellente occasion de se montrer et de se battre pour sa place dans le finaliste péruvien.

«C’est une bonne chance, mais avec qui je dois être là. Quand je suis parti en prêt, l’idée était d’avoir plus d’expérience. Maintenant, je me sens prêt à revenir en arrière et à me battre pour le poste avec n’importe qui. Je ne vais faciliter la tâche à personne », a-t-il ajouté.

Diego Temoche il a joué six matchs dans la saison. Il a été utilisé par Marcelo Grioni dans plus de 90% des matchs avant la pause du championnat. Après la pause de football, il a subi une blessure qui l’a éloigné du terrain pendant près de deux mois et n’a repris le jeu que lors de la dernière partie de la phase 2.

