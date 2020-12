Mis à jour le 13/12/2020 à 18h30

Université des sports a un rival pour la finale: Cristal sportif. La distribution céleste s’est qualifiée après deux matchs passionnants contre l’Ayacucho FC et se prépare aujourd’hui à se battre pour le titre national contre une équipe avide de trophées depuis 2013. Ceux qui ont atteint ces moments le savent, comme cela est arrivé à Eduardo Esidio.

L’ancienne crème attaquante a raconté l’importance de savoir comment marquer des buts dans des matchs aussi cruciaux qu’une finale. «Dieu merci, j’ai toujours dû marquer des buts dans les classiques et cela marque plus dans l’histoire d’une équipe. Je suis sûr que les matchs de la finale vont être très bons », a-t-il déclaré au RPP.

Concernant les finales qu’il a disputées avec le maillot merengue, Esidio a déclaré que «tous les titres sont importants. Du triple championnat, je ne dirai pas que l’un est plus que l’autre, mais j’ai plus d’admiration pour celui de 98, pour l’opportunité de rejoindre une grande équipe, pour le début difficile et jusqu’à la fin contre le Sporting Cristal ».

L’ancien attaquant brésilien a atteint l’université en 1998, l’année avec laquelle il a remporté son premier titre national. Avec les crèmes, il a également été champion les deux années suivantes, mais après avoir conclu un accord avec Alianza Lima, il a rejoint l’éternel rival.

«Il n’y a jamais eu de contact avec le Sporting Cristal, quand j’ai appris que l’Université ne voulait plus compter sur mes services, Cienciano et Alianza Lima m’ont contacté. J’ai fini par aller à Alianza », dit-il. De plus, il a assuré que «l’amitié que j’ai nouée avec les gens d’Alianza Lima ne peut pas m’être enlevée. Nous avons remporté le championnat l’année de son centenaire, je me souviens de cette affection dans les vestiaires, dans les rues, qui n’est pas oubliée ».

Université des sports Vous connaissez déjà la date et l’heure auxquelles ils rencontreront le Sporting Cristal lors de la grande finale de la Ligue 1, matchs qui se joueront au Stade National de Lima. Le match aller aura lieu le mercredi 16 décembre à 19 h, tandis que le match revanche aura lieu le dimanche 20 décembre à 15 h.

