Université des sports n’a pas pu ajouter sa 27e étoile, après avoir fait match nul 1-1 avec le Sporting Cristal lors du match retour de la finale de la Ligue 1 (le match aller s’est terminé 2-1 en faveur des Celestes) et plusieurs footballeurs ont manifesté leurs regrets pour n’atteint pas l’objectif de rêve.

L’un d’eux était Federico Alonso, l’un des renforts qu’ont eu les meringues pour cette saison et qui a su gagner le respect du fan avec le dévouement et la grossièreté avec lesquels il a défendu les couleurs crème tout au long de l’année.

Le joueur uruguayen n’a pas pu cacher sa tristesse et en a profité pour s’excuser auprès des fans de merengue de ne pas pouvoir rester dans l’histoire du club et de ne pas avoir remporté la clé contre La Florida.

«Le dernier match, je ne pouvais pas le manquer. Je veux remercier les gens, ils ne méritent pas ça. On aurait dû lui donner autre chose et on n’a pas pu. Je suis fier de mes coéquipiers qui ont tout laissé sur le terrain et heureux sur ce point », a déclaré le défenseur. Université des sports avant de quitter Lima.

Gregorio Pérez a envoyé des forces sur le campus universitaire

Jonathan Dos Santos j’arrive à Université des sports à la demande du technicien uruguayen Gregorio Pérez. Après que les hommes d’Ate soient tombés aux mains du Sporting Cristal dans la définition de la ligue, le stratège expérimenté a envoyé un message aux fans de l’équipe et à l’équipe.

“Montons. C’est le football. Je t’envoie un gros calin. Je comprends le mauvais timing. Énorme étreinte avec beaucoup d’affection », a déclaré« Goyo », qui prévoit désormais la saison suivante avec le Defensor Sporting de Uruguay.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER