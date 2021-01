Université des sports a un nouvel attaquant. Hernán Novick est arrivé hier soir, la nouvelle crème de signature pour la saison 2021, dans le but de maintenir le quota de score élevé et ainsi de remporter le titre cette année, en plus de se battre pour la permanence de la Copa Libertadores.

A son arrivée, l’attaquant ‘Charrúa’ a exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre Ate, le considérant comme “le plus grand du Pérou, donc très heureux d’être ici et il ne reste plus qu’à manifester sur le terrain”. Mais ce n’était pas la seule chose dont il parlait, car avec son arrivée à la crèmerie, il rencontrera également une “ vieille ” connaissance.

“A Peñarol j’étais avec ‘Tito’ Urruti, ce sera sympa de partager à nouveau avec lui”, a avoué l’attaquant après avoir quitté l’aéroport. Novick et Luis Urruti Ils ont eu l’occasion de jouer ensemble dans le casting du “ carbonero ” en 2016 jusqu’à mi-2017.

L’attaquant uruguayen doit respecter la période de quarantaine établie par le gouvernement pour tous ceux qui arrivent de l’étranger. Cette période aura lieu à Campo Mar, mais vous devrez également passer le test COVID-19 puis des tests médicaux.

Il y a quelques jours, Ange Comizzo Il a parlé de l’arrivée de Novick à l’Universitario et de la contribution qu’il apporterait à l’équipe, en particulier face aux défis auxquels ils seront confrontés cette saison.

«Novick est un joueur qui a beaucoup d’expérience, il est très talentueux. J’espère qu’il viendra apporter le meilleur de lui-même. (C’est un joueur) avec une grande expérience internationale, avec de nombreux matchs à Libertadores, en Copa Sudamericana », a déclaré Comizzo au RPP.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER