Le dernier lundi soir Hernan Novick apparu à l’aéroport Jorge Chávez. Et bien qu’il n’ait toujours pas signé pour Université des sports (Il attend les examens médicaux), a fièrement tendu un drapeau crème avec le visage de Lolo Fernández et, incidemment, a avoué: “C’est le plus grand du Pérou et je suis très heureux d’être ici”. L’illusion n’est pas seulement celle du milieu de terrain uruguayen: pour le ’12’, pour le moment, c’est l’attraction qui excite le plus. Et c’est entendu, le CV ne ment pas.

Depor Il a communiqué avec les journalistes Nicolás Ledesma (Radio La Unión de Paraguay) et Hernán Braga (Radio Tirando Paredes de Uruguay), pour apprendre en profondeur la trajectoire du milieu de terrain, au-delà de ce qu’il a fait la saison dernière en défendant le maillot Sol de América et, bien sûr, Peñarol.

Les débuts de Novick dans le football professionnel

A Montevideo, on sait qu’une façon de sortir de l’anonymat est d’enregistrer un but contre Nacional ou Peñarol. Avec Hernan Novick ne fait pas exception: ses premiers pas ont été à Tanque Sisley et à Villa Española, mais ils ont commencé à regarder de plus près son nom de famille au dos puisqu’il portait le maillot Fénix. Le motif? Il a brillé contre le “ sac ” et a sorti une lettre de créance pour que le rival de toute une vie ne le regarde pas seulement du coin de l’œil.

CLUBPAÍSAÑPARTIDOS PLAYADOSPEÑAROLURUGUAY20201SOL DE AMÉRICAPARAGUAY202021CERRO PORTEÑOPARAGUAY2018-201956GUARANÍPARAGUAY201742PEÑAROLURUGUAY2014-201646FENIXURUGUAY2010-2013109VILLA ESPAÑ6-2008

«Je me souviens plus que tout de lui jouant à Fénix. En 2013, par exemple, il a eu une belle campagne et a marqué un but contre Nacional à la dernière date d’un petit tournoi. Il a donné la victoire à Fénix avec ce but 2-1. Avec ce résultat, Fénix a refusé à Nacional la possibilité d’être champion du tournoi Apertura et à ce moment-là, le président de Peñarol a jeté un œil sur lui et l’a signé », commente Hernán Braga.

C’est le but que Hernán Novick a marqué contre Nacional:

Puis il a réalisé son rêve: rejoindre le club dont il est fan, avec sa famille. Son cheminement dans la peinture «Mirasol» s’est déroulé de 2013 à 2016. Cependant, sa plus grande régularité s’est trouvée en dehors de son pays. Il est arrivé au Club Guaraní du Paraguay. C’est ainsi que Nicolás Ledesma dépeint sa démarche: «Guaraní a la particularité de faire de bonnes recrues qui ne font pas partie de l’élite et qui se déroulent généralement très bien, au point que des clubs comme Olimpia ou Cerro Porteño s’en nourrissent dès la fin de la saison. Cela s’est produit en 2017, lorsque cinq footballeurs sont sortis, dont Hernán Novick ».

À Cerro Porteño, il a connu deux bonnes saisons (2018 et 2019), au cours desquelles il a réussi à ajouter 56 matchs officiels en 3258 minutes (il a marqué 13 buts). Et avant de quitter le Paraguay, il a atteint sa plus grande réussite avec Sol de América: il a été champion et est devenu le meilleur assistant du concours (six).

Concernant ses caractéristiques

Dans la dernière interview qu’il a donnée, Ángel Comizzo a parlé de certaines des qualités d’Hernán Novick qui ont retenu son attention. «C’est un joueur très talentueux, propriétaire d’un coup de poing exquis, il est un assistant permanent de ses attaquants et nous voulons qu’il exploite très bien aux extrêmes qu’ils jouent ou à ‘9’. Il sera assistant mais c’est aussi un homme qui, venant de jouer dans un autre football, a une dynamique différente, où il peut jouer en tant que milieu de terrain interne et parfois en tant que compagnon d’un ‘6’ », a déclaré l’entraîneur de Université des sports.

Ses déclarations sont renforcées par ce qui a été exprimé par les journalistes que nous avons interviewés Depor. Nicolás Ledesma, journaliste paraguayen, le décrit ainsi: «Milieu de terrain mixte, milieu de terrain de marque qui joue très bien là-bas, je le préfère plus près de la surface car il a un très bon coup de poing. C’est un joueur qui a beaucoup de tempérament, le joueur uruguayen typique mais il frappe très bien la balle. Il parle beaucoup avec ses coéquipiers, met de la force, travaille très bien à l’étage ».

Braga, à son tour, a ajouté que “Hernan Novick C’est un accroc, un volant créatif derrière le ‘9’, un ’10’ dans le style de Juan Román Riquelme ou le ‘Chorri’ Palacios, économisant les distances. C’est un joueur qui obtient de très bonnes passes, qui a de très bonnes passes filtrées ».

Il est à noter que le renforcement de Université des sports Il a de l’expérience dans les tournois internationaux, à la fois dans la Copa Sudamericana et la Copa Libertadores.

Une question de chance et de talent

En octobre 2020, Hernan Novick Il est revenu à Peñarol, après avoir été champion avec Sol de América. “Je suis à mon meilleur niveau”, a déclaré le footballeur de l’époque, espérant avoir plus de régularité. Cependant, le footballeur n’a ajouté que 13 minutes dans un match contre Danubio.

Cependant, à un certain moment, le stratège de Peñarol, Mario Saralegui, a avoué qu’il avait signé Novick par une cabale puisque son frère faisait partie de l’équipe ‘aurinegro’: “Les équipes qui ont des frères dans l’équipe ont de meilleures chances de devenir champions.”

Tout semble indiquer que le footballeur est destiné à porter des maillots de grandes équipes soit par “ chance ” ou par son talent inné qui l’amène désormais à Université des sports.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

PODCAST RECOMMANDÉ

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER