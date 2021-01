Hernan Novick est arrivé au Pérou cette semaine avec l’illusion de passer une bonne saison avec le Université des sports. Cependant, jusqu’à présent, le joueur n’a pas été annoncé comme le nouveau renfort du club car certains détails tels que le test COVID-19 et les examens médicaux font défaut, les deux ont déjà une date.

Depor Il a pu apprendre que le footballeur passera ce samedi par un test moléculaire pour son intégration précoce à l’entraînement. De plus, des examens médicaux de routine devraient avoir lieu le lundi 25 janvier. Pour que tout soit en ordre, Hernan Novick serait aussitôt présenté et rejoindra la présaison des crèmes.

Il est à noter qu’en raison du protocole établi par la FPF dans la situation actuelle due au COVID-19, dès son arrivée à Lima, le footballeur a dû entrer en période de quarantaine pour sauvegarder la santé de ses coéquipiers, du commandement technique et des autres membres. du club.

A son arrivée, le milieu de terrain uruguayen a exprimé son enthousiasme à l’idée d’arriver à Ate, le considérant comme “le plus grand du Pérou, donc très heureux d’être ici et il ne reste plus qu’à manifester sur le terrain”. Cependant, ce n’était pas la seule chose dont l’ancien footballeur a parlé pour la première fois dans notre pays, car dans le magasin de crème, il rencontrera également une «vieille» connaissance.

“A Peñarol j’étais avec ‘Tito’ Urruti, ce sera sympa de partager à nouveau avec lui”, a avoué le dépliant après avoir quitté l’aéroport. Novick et Luis Urruti Ils ont eu l’opportunité de jouer ensemble dans le casting de ‘Carbonero’ en 2016 jusqu’à mi-2017.

L’Université des Sports a fixé une date limite pour embaucher un 9 étranger

Université des sports Il a commencé la pré-saison la semaine dernière pour arriver avec tout à sa participation à la Copa Libertadores et au championnat local. S’il est vrai que la plupart des joueurs travaillent déjà à Campo Mar, l’arrivée précoce d’un «9» étranger est urgente dans le magasin de crème, c’est pourquoi une date limite a été fixée pour l’arrivée de l’attaquant.

Depor Il a pu apprendre que le commandement technique et la directive de l’Université des Sports recherchent activement un attaquant fort capable de remplacer Jonathan Dos Santos et que la date limite maximale fixée pour son arrivée est le 31 janvier.

Il est à noter que le livret de la Ligue 1 Il a ouvert le 4 janvier et se clôturera le vendredi 26 mars, cependant, les crèmes espèrent avoir l’attaquant bien plus tôt afin qu’il puisse rejoindre la pré-saison et participer à la Ligue 1 dès la première date.

