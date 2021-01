Université des sports officialisé l’incorporation de Hernan Novick à l’équipe première ce mardi, à travers une publication sur les réseaux sociaux, ce n’est cependant que ce mercredi après-midi que le footballeur uruguayen a eu l’occasion de s’adresser ouvertement aux supporters crémeux, à travers une conférence de presse.

Hernan Novick Il est arrivé à Lima il y a quelques jours et a été hospitalisé à Campo Mar, isolé de ses compagnons, en attendant que la période de quarantaine établie par le gouvernement péruvien passe pour éviter les infections au COVID-19. Cependant, le joueur n’a pas hésité à souligner à quel point il était impressionné par les installations du club.

«J’ai été très impressionné par Campo Mar, c’est très bien pour un club d’avoir un endroit comme celui-ci où la première équipe et les équipes inférieures peuvent s’entraîner. C’est un endroit spectaculaire », a déclaré le footballeur qui a de l’expérience dans des clubs au Paraguay et en Uruguay.

Dans la même ligne, Hernan Novick Il a avoué qu’il se sentait plus à l’aise de jouer en tant que milieu de terrain créatif et que c’était précisément le numéro avec le numéro «10» qu’il avait reçu. “Parler avec Ange Comizzo et il m’a demandé où je me sens le plus à l’aise et je lui ai dit plus d’un demi-pourboire. Je peux accommoder », a-t-il précisé.

D’autre part, le joueur a également souligné qu’il atteint Université des sports à son meilleur et a clairement indiqué qu’il avait des objectifs clairs avec le club de merengue. «Je suis très heureux de venir ici et d’en faire partie. Je sens que je suis et j’arrive à mon meilleur moment ».

«La première chose que je recherche, c’est d’être champion, plus dans un grand club. C’est un défi que j’aime, on peut appeler ça de la pression ou autre, mais c’est comme ça. Le fan doit voir une équipe qui les représente », a poursuivi le milieu de terrain, devenu champion avec Sol de América au Paraguay.

