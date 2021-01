académique continue de travailler sur les renforts en vue de cette saison après le départ des joueurs qui étaient des partants réguliers dans l’équipe d’Ángel Comizzo. L’un des noms que l’on entend à nouveau est celui d’Hernán Novick, qui est destiné par les crèmes à prendre la position de «10» dans l’équipe.

Comme Depor l’a appris. le joueur avec une vaste expérience à Peñarol de Uruguay, est celui qui dirige les préférences de l’entraîneur de l’équipe étudiante, donc les négociations auraient commencé avec l’intention de trouver un point qui intéresse les deux parties.

académique Il recherche un milieu de terrain pour prendre la place laissée par Donald Millán dans l’équipe et le footballeur expérimenté de Peñarol est apparu comme l’option principale d’Ángel Comizzo.

Il convient de noter que ce n’est pas la première fois qu’Hernán Novick entre sur l’orbite d’une équipe de football péruvienne, puisqu’il était lié à Alianza Lima, lorsque Pablo Bengoechea est arrivé pour la première fois à l’institution de La Victoria, mais les négociations n’ont pas abouti. bon port.

Les étrangers universitaires comptent les jours pour retourner au travail

Alberto Quintero, Luis Urruti et Federico Alonso sont entrés en quarantaine obligatoire à académique pour assurer la santé de vos collègues et prévenir une éventuelle propagation du COVID-19.

A travers leurs réseaux sociaux, Université des sports a informé toute la communauté de la crème que Quintero, Alonso et Urruti ont subi les tests de rejet COVID-19 et continueront d’être mis en quarantaine pour commencer plus tard la pré-saison avec leurs autres collègues et sous le commandement de Ange Comizzo.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER