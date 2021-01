Ils se préparent déjà pour une année pleine d’ambitions. Université des sports Il veut arriver dans les meilleures conditions pour la saison 2021 et ce jeudi il a commencé par le travail physique en pré-saison crème qui se déroule dans les installations de Campo Mar, sous le regard intense du stratège argentin. Ange Comizzo et le reste de la commande technique.

Le ‘Indio’ continue à la recherche de certaines positions qu’il doit remplir dans son équipe pour commencer avec l’ensemble du championnat péruvien et sa participation à la Coupe Libertadores. Jusqu’à présent, des joueurs comme Alex Valera et Jorge Murrugarra; plus le retour de Patrick Zubczuk et Tiago Cantoro, qui étaient en prêt la saison dernière.

Après les premiers emplois à Campo Mar, la récente crème de signature, Jorge Murrugarra, ont profité de leurs réseaux pour créer un lien plus intense avec tous les fans de académique et a partagé quelques photos dans lesquelles il apparaît avec des chansons du bar du club en arrière-plan.

À 23 ans, le joueur est passé par la deuxième et la première division. Il a fait ses débuts avec Coopsol en 2016, où il a pu attirer l’attention de l’UTC, une distribution qui l’avait dans leurs rangs de 2017 à 2019. La saison dernière, le joueur était une pièce clé pour Gerardo Ameli dans la campagne Ayacucho FC, à gagner l’approbation de la direction merengue et devenir l’un des plus grands du football péruvien.

Sur le point de fermer avec le ’10’

En revanche, après le départ de Millán, l’Universitario de Deportes a commencé la recherche d’un «10» de poids pour couvrir sa place et faire une bonne campagne. Plusieurs noms sont apparus en cours de route, mais apparemment ce sera Hernán Novick qui enfilera la chemise du casting de merengue.

Depor il a appris que l’opération est sur la bonne voie. Un accord a déjà été conclu et il ne reste plus qu’à Université des sports vous envoyer le contrat. De là, Novick Il signera et aura un calendrier prêt pour rejoindre la pré-saison, qui a déjà commencé ce jeudi à Campo Mar.

