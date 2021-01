Tout au long de la journée, le poste le plus discuté Université des sports C’était celui sur le volant. On ne savait pas seulement qu’un accord avait été pratiquement conclu avec Armando Alfageme (il y avait une distance économique). Le club a également officialisé l’arrivée de Jorge Murrugarra, pendant une saison et demie, et il y a quelques cas, on a appris que Image de balise Rafael Guarderas tamponné sa signature: il se poursuivra tout au long de 2021.

Depor Il a appris que l’opération était terminée ce lundi après-midi et que le club la rendrait officielle dans les prochaines heures. Comment ‘Rafa’ a-t-il fait la saison précédente avec Université des sports? Il a eu du mal à suivre le rythme de 2019 et a enregistré 1025 minutes en 16 matchs. Maintenant, il a le défi de se préparer pour la pré-saison et d’être à nouveau un acteur clé du conseil d’administration d’Ángel Comizzo.

Un détail à prendre en compte est qu’au milieu de sa rénovation, il a également reçu une offre de Mannucci de Trujillo. Concernant l’équipe nordique, on savait que ce serait la nouvelle destination de Jesús Barco, un flyer qui a confirmé via son compte Instagram qu’il ne continuerait pas dans l’équipe merengue.

Le cas de «Rafa» Guarderas devrait s’ajouter dans les prochaines heures à celui d’Armando Alfageme, qui a eu la chance de se rendre au Sporting Cristal. Que sait-on du cas «Alpha»? Il y avait une prédisposition des deux côtés à atteindre un point médian sur le plan économique. Seuls les détails manquent pour que les travaux débuteront également à Campo Mar à partir de la semaine prochaine.

En ce qui concerne la pré-saison, on savait que les examens médicaux seront effectués à partir du 9 suivant et les travaux deux jours plus tard. Pour cette raison, les installations de Campo Mar sont en cours de développement, au niveau des camps et de la concentration.

Un autre détail à prendre en compte est que dans Université des sports Ils ont dans l’agenda que la Cream Night aura lieu la première semaine de février: ce sera contre un rival du tournoi local.

