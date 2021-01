Autour de Université des sportsDans les dernières heures, le nom qui sonne le plus fort est celui de Francisco Apaolaza: le «9» argentin est la première option qu’Ángel Comizzo et son groupe de travail doivent remplacer Jonathan Dos Santos. Maintenant, au milieu de celui-ci, le «12» a également d’autres préoccupations. Par exemple, dans quelle mesure la continuité d’Iván Santillán et de Armando Alfageme? Avec le second cas, l’image est déjà plus claire.

Et c’est que jusqu’à il y a quelques semaines, tout indiquait que le volant aurait son avenir très loin d’Ate. Il a même été question de la possibilité d’atteindre le Sporting Cristal. Quel était le problème? Il y avait une distance économique, qui s’est raccourcie dans les derniers jours de décembre. Oui, il y avait une prédisposition du joueur à s’adapter au budget qu’il gérait au club.

Depor Il a appris que cette première étape avait aidé les conversations à se renforcer au cours des dernières heures. Oui, il vous suffit d’ajuster un détail pour sceller l’accord et donc la continuité de Armando Alfageme sur la première ligne de flyers. Attention, c’est une position qui est surveillée de près car Jesús Barco ne continuera pas au club (son avenir serait à Mannucci).

En outre, l’autre cas qui n’a pas encore été résolu est celui de Rafael Guarderas, qui, bien que la direction Merengue maintienne toujours la communication, a également reçu un appel des cadres de Trujillo. Un détail: les renouvellements déjà officialisés sont ceux de Federico Alonso et Alberto Quintero, respectivement pour une et deux saisons.

La pré-saison commence

Dans académique Ils ont déjà le programme de travail pour la pré-saison prêt. L’idée est qu’à partir des 9 prochains, les examens médicaux et les travaux commenceront à partir du 11. Tout se déroulera à Campo Mar, où des améliorations sont apportées pour préparer les installations, au niveau des champs et de la concentration.

Un autre enjeu qui a également été défini concerne la Cream Night: tout est convenu pour se dérouler la première semaine de février (bien sûr, elle se jouera sans public et avec un rival du tournoi local).

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER