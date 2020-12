Mis à jour le 16/12/2020 à 21:33

L’Université des Sports est tombée 2-1 face au Sporting Cristal dans la finale aller de la Ligue 1. Le résultat de la première partie de la définition de la saison est parti “avec un goût amer” Jonathan Dos Santos, buteur de l’équipe crème, qui sent qu’il n’a pas pu trouver un nul et espère trouver revanche dimanche prochain.

La réaction de l’équipe de merengue a été positive, mais insuffisante, a déploré l’attaquant uruguayen à l’issue du match. «Nous sommes venus chercher les trois points pour commencer la finale du bon pied, mais nous n’avons pas pu. Au final on a regardé partout, mais ils se sont bien défendus », a déclaré l’Uruguayen en dialogue avec GOLPERU, avant de quitter le terrain du Stade National.

«Nous avons changé d’attitude en seconde période, pour chercher le match au-delà du fait que nous étions à la baisse (0-1). Nous n’étions pas clairs, nous avons perdu beaucoup de balles et puis nous sommes sortis plus déterminés », a-t-il ajouté dans sa lecture de la défaite face aux Rimes.

La deuxième finale sera encore plus disputée, visualise Dos Santos. “Je pense que ce sera très difficile, ils vont jouer contre, ils jouent très bien, ils ont des joueurs rapides et le but en faveur, mais nous allons essayer de tout sortir et chercher les trois points”, a déclaré le ‘Uruguayen’.

Crèmes et célestes se retrouvent en finale nationale après 22 ans et définiront le titre de la saison dimanche prochain à 3 heures de l’après-midi. Universitario, l’équipe avec le plus de titres dans l’histoire du football péruvien, recherche sa 27e étoile avec Ángel Comizzo, qui était champion péruvien avec le «U» en 2013. Sporting Cristal, quant à lui, vainqueur de 19 trophées dans le plus haut Dans la catégorie nationale de football, il tente d’atteindre 20 manches olympiques avec Roberto Mosquera, devenu entraîneur avec les Romains en 2012 et souhaite également refaire le plateau.

