Jorge Araujo sera de retour dans le club avec lequel il a remporté un championnat national à trois reprises. académique officialise le retour du «Coco» pour assumer le rôle de coordinateur du chef de l’Unité Technique Mineurs du complexe crème.

“Jorge Araujo a été nommé nouveau coordonnateur du siège de l’unité technique de académique», Il a maintenu le message avec lequel le club étudiant a accueilli l’ancien joueur national qui a occupé le poste de direction technique de Cantolao en première division de la Ligue 1.

Jorge Araujo retournera au ‘U’ (Photo: University Press)

D’autre part, Eduardo Espona a été nommé chef de l’unité technique pour les mineurs de académique. “L’entraîneur argentin, qui a déjà eu l’opportunité de travailler au Club entre 2015 et 2017, sera chargé de créer et de mettre en œuvre un nouveau plan stratégique avec le contenu sur lequel travailler cette saison”, a déclaré l’équipe crème.

Avec ces annonces, l’équipe de merengue entamera son plan de travail en relation avec les carrières, les mêmes qui ont nourri la première équipe avec des joueurs ces dernières années et espèrent qu’elles pourront continuer à grandir.

Espona sera à la tête de l’UT du «U». (Photo: Presse universitaire)

La ‘Cream Night’ aura quand même lieu

académique présentera son équipe pour la saison 2021 dans une nouvelle édition de la traditionnelle «Noche Crema». José Carvallo, capitaine et gardien de but de l’équipe crème, était en charge de convoquer les fans de merengue pour l’événement attendu, qui, contrairement aux autres années, ne sera pas assisté par le public en raison de la pandémie COVID-19.

«Nous devons être fiers des efforts consentis. Malgré toutes les difficultés que connaît le club, nous avons eu une année très positive. Nous ne sommes pas satisfaits et nous en voulons plus, c’est pourquoi nous avons besoin de vous pour que cela soit possible », a déclaré le gardien national ce mardi à travers une vidéo publiée par le club via les réseaux sociaux, où débute la« fête »pour la présentation du club.

