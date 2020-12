Qui ne rentre pas, est laissé de côté, cela semble être la devise des crèmes. Université des sports a connu l’une des saisons les plus prolifiques de cette année 2020, non seulement en raison de la performance de ses joueurs sur le terrain, mais aussi à l’extérieur. Dans une année atypique et compliquée en raison de la pandémie de COVID-19, ceux dirigés par Ángel Comizzo ont maintenu leur sang-froid.

Ceci, sans aucun doute, était dû à la discipline qui prévaut au sein de l’équipe et à la gestion que l ‘«Indio» a avec ses joueurs, donc ils ne permettront pas aux nouveaux renforts de briser cette façon de travailler. Pour cela, il a été déterminé que les questions d’indiscipline ne seront pas négociées avec les nouveaux résidus.

De plus, les joueurs qui ont eu des antécédents d’indiscipline dans leurs clubs précédents seront exclus. De cette manière, l’équipe crème évitera de prendre des risques et les valeurs de l’institution resteront en vigueur, en faveur d’un staff compétitif et concentré de la pré-saison jusqu’à la fin du prochain concours.

Renforts pour la Ligue 1 et la Copa Libertadores

Avec le départ de Jonathan Dos Santos et Alejandro Hohberg, les crèmes doivent analyser qui pourrait occuper leurs postes sur le terrain de jeu. Les futures recrues doivent être à la hauteur pour maintenir le «U» parmi les premières places du classement de la Ligue 1, ainsi que pour disputer la phase de groupes de la Copa Libertadores.

Maintenant, même si ces derniers jours, il a offert de Rafael GarciaMilieu central avec beaucoup d’expérience au Nacional de Uruguay, la priorité est aux postes d’ailier et d’avant-centre. En ce sens, au-delà de la pluie de CV qui atteignent Ate, Ange Comizzo car les dirigeants savent que la première chose à faire est de pourvoir ces postes.

Université des sports Il commencera sa pré-saison le 11 janvier, mais avant cela, ses joueurs, son commandement technique et le personnel nécessaire passeront par les tests de défausse COVID-19, afin de commencer à travailler normalement. Cela pourrait être l’année des crèmes.

