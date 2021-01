Après son départ de l’Université des Sports, il a été spéculé quel serait le prochain club où il serait Alexander Hohberg. Des rumeurs sur sa possible arrivée à Cristal sportif Ils se renforcent, mais il y a une nouvelle offre qui intéresse le joueur.

Depor Il a pu savoir qu’il y avait des conversations entre les rimenses et l’environnement du joueur afin qu’il puisse porter le céleste en 2021. Bien que ce ne soit pas la seule offre qui soit faite au Pérou, c’est la plus importante et pour laquelle il pourrait choisir pour cette saison.

Cependant, dans les dernières heures, un nouveau candidat a rejoint le concours pour la signature de Hohberg. C’est un club du Chili, qui chercherait à renforcer son attaque avec l’ailier, buteur des crèmes en 2020.

Dans les prochaines heures, l’avenir de l’attaquant sera défini, qui a déjà traversé Lima et Alliance universitaire. Il faudra que la décision soit prise le plus tôt possible, car la pré-saison débutera dans les jours suivants.

Le «Enano» a été l’un des joueurs les plus influents du championnat local, devenant le meilleur buteur de l’équipe crème (13 annotations). Cela a amené les équipes à lui prêter attention afin de renforcer leurs équipes.

Cristal sportif il finalise les détails pour fermer son campus. Pour le moment, la seule incorporation étrangère était celle du défenseur Alejandro González, qui sera présenté lors d’une conférence virtuelle. Parmi les rumeurs, il y a aussi l’appel à Alejandro Duarte.

