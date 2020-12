Université des sports se prépare à recevoir une nouvelle année, avec la responsabilité de se battre pour le titre national et de passer la phase de groupes de la Copa Libertadores. Ange Comizzo Il sait que ce sera une saison chargée, il doit donc avoir son équipe complète le plus tôt possible pour planifier la pré-saison à Campo Mar.

Par conséquent, la crème DT et la directive crème prévoient de définir cette semaine tous les renouvellements de l’équipe, afin d’avoir une image plus claire concernant les nouveaux renforts qui arriveront à l’institution, avant ou après le début des travaux physiques .

L’officialisation du renouvellement de José Carvallo, ainsi que celle d’autres footballeurs, il est donc prévu que la liste complète soit publiée dans les prochains jours. Pour l’instant, la permanence de Alberto Quintero et la signature de Alex Valera.

Justement, sur les nouveaux résidus, les meringues se concentrent dans la recherche de renforts étrangers pour les positions d’avant-centre, de milieu de terrain et d’ailier, ces derniers si la négociation n’est pas finalisée par Luis Urruti, qui est plus à l’extérieur qu’à l’intérieur du campus.

Un message clair pour les renforts

Université des sports a connu l’une des saisons les plus prolifiques de cette année 2020, non seulement en raison des performances de ses joueurs sur le terrain, mais aussi en dehors. Dans une année atypique et compliquée en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), ceux dirigés par Ange Comizzo ils ont maintenu leur sang-froid, contrairement à d’autres cas au sein du football péruvien.

Ceci, sans aucun doute, était dû à la discipline qui prévaut au sein de l’équipe et à la gestion que l ‘«Indio» a avec ses joueurs, donc ils ne permettront pas aux nouveaux renforts de briser cette façon de travailler. Pour cela, il a été déterminé que les questions d’indiscipline ne seront pas négociées avec les nouveaux résidus et à moins qu’ils n’arrivent avec un historique de leurs clubs.

