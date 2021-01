Le livret est toujours ouvert et Université des sports continuez à chercher les meilleurs renforts pour les signer; de telle sorte que la maîtrise technique de la box merengue a en vue Hernan Novick, Footballeur uruguayen qui atteindrait la boîte à crème pour prendre la position du «10» que Donald Millán a laissé libre.

Le milieu de terrain de 32 ans a traversé des clubs tels que Fénix et Peñarol d’Uruguay, Sol d’Amérique, Cerro Porteño et Club Guaraní du Paraguay, sa meilleure saison en 2018, avec le maillot de Cerro. Cette année-là, le footballeur a disputé 33 matchs en 2175 minutes et marqué sept buts cette saison-là, salué par ses propres coéquipiers et les médias paraguayens.

La saison dernière, Novick Il a commencé l’année en défendant le maillot Sol de América, où il a joué 1 434 minutes en 19 matchs et marqué quatre buts. Cependant, plus tard, il a porté le maillot Peñarol, un club dans lequel il n’a joué qu’un seul match où il est entré en tant que remplaçant et a ajouté 13 minutes.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que Hernan Novick entre dans l’orbite d’une équipe de football péruvienne, puisqu’elle était liée à Alianza Lima, lorsque Pablo Bengoechea est arrivé pour la première fois à l’institution de La Victoria, mais les négociations n’ont pas abouti.

Voici comment joue Hernán Novick

Une nouvelle ‘Cream Night’ arrive

Université des sports présentera son équipe pour la saison 2021 dans une nouvelle édition de la traditionnelle «Noche Crema». José Carvallo, capitaine et gardien de but de l’équipe crème, était en charge de convoquer les fans de merengue pour l’événement attendu, qui, contrairement aux autres années, ne sera pas assisté par le public au stade Monumental, lorsque nous rencontrerons la pandémie COVID. 19.

«Nous devons être fiers des efforts consentis. Malgré toutes les difficultés que connaît le club, nous avons eu une année très positive. Nous ne sommes pas satisfaits et nous en voulons plus, c’est pourquoi nous avons besoin de vous pour que cela soit possible », a déclaré le gardien national ce mardi à travers une vidéo publiée par le club via les réseaux sociaux, où débute la« fête »pour la présentation du club.

«Renouvelons ensemble la fierté d’être le plus grand du Pérou. Avec l’honneur de porter le ruban du capitaine, je vous le dis », a souligné Carvallo au nom de l’Université, invitant toutes les crèmes pour le rendez-vous qui se tiendra en février prochain.

