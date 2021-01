De plus en plus près. académique espère définir dans les prochains jours l’incorporation d’un nouvel attaquant en vue de sa participation à la prochaine édition de la Copa Libertadores et de la Liga 1. Francisco Fydriszewski, Joaquín Susvielles et Rodrigo Patorini sont les noms qui, selon ce que Depor a appris, sont dans le dossier de la boîte étudiant.

La première option pour Ángel Comizzo est l’arrivée de Francisco Fydriszewski, même si l’on a appris que sa signature dépendra du fait que l’attaquant atteindra la capitale, au plus, ce lundi, afin de gagner du temps par rapport à la pré-saison qu’il a déjà effectuée. le personnel professionnel.

Si l’arrivée du ‘Polaco’ ne se produit pas académiqueCe serait Joaquín Susvielles qui prendrait la priorité pour le commandement technique merengue. Le «Indio» regarde favorablement l’attaquant qui a fait sensation dans la promotion argentine, c’est donc devenu son «plan B».

Rodrigo Pastorini est un autre des noms qui hantent Ate, bien qu’avec moins de possibilités que les autres mentionnés pour rester avec le poste. Malgré cela, son arrivée n’est pas exclue, puisqu’il a également l’approbation de Comizzo.

L’aile gauche est également renforcée

Iván Santillán restera à académique, mais c’est un fait que la direction est à la recherche d’un élément national pour concourir pour le poste et qu’il s’agit d’une variante importante au cas où le «León» ne pourrait pas jouer un match dans la saison.

Bien que cela ait été exclu il y a quelques jours, le calendrier serré des meringues a obligé le conseil d’administration à déplacer ses jetons afin de tenter l’incorporation d’un footballeur de plus et de donner un répit à la commande technique du stratège argentin.

