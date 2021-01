Après plusieurs semaines d’incertitude, tout semble clos entre Hernan Novick et Université des sportsDe telle sorte que le joueur arriverait bientôt au Pérou pour rejoindre les rangs de l’équipe crème et se mettre sous le commandement de l’entraîneur argentin, Ángel Comizzo. Le footballeur uruguayen de 32 ans qui joue en tant que milieu offensif arriverait dans l’équipe des Merengue pour prendre la place laissée libre par Donald Millán, après son départ pour l’Université César Vallejo.

Dans une récente interview avec DirecTV, le journaliste sportif Martin Charquero Il a évoqué certaines caractéristiques du joueur et souligné l’importance qu’il avait dans toutes les équipes avant d’arriver à Peñarol, où il était difficile pour lui de remporter le titre, mais il a également réussi à faire la différence.

“Hernan Novick Il est intelligent dans la vie, c’est un gars avec un niveau culturel bien au-dessus de la moyenne, un garçon très préparé. Il a toujours été un joueur qui, jusqu’à son arrivée à Peñarol, a fait sa carrière dans des équipes plus petites, où il s’est vu confier le rôle principal de l’équipe, il a été le cerveau des équipes dans lesquelles il a joué », a déclaré le journaliste.

«Sa famille et évidemment lui sont fans de Peñarol et il y a quelques années, il a eu l’opportunité de léguer au club. À Peñarol, il s’est beaucoup battu pour s’approprier, sa carrière a toujours été basée sur le sacrifice d’atteindre les objectifs. Dans chacun des matchs où ils l’ont appelé sur le terrain, ils sont entrés sur le terrain et ont fait quelque chose que les joueurs qui étaient sur le terrain depuis le début, ne l’ont pas fait », a-t-il poursuivi.

Pour finir, le journaliste a assuré que Hernán Novick «est un milieu offensif très technique, il me donne le sentiment d’un joueur qui ne craint pas de donner un penalty. Cela pourrait parfaitement être un accroc pour une grande équipe, je le vois toujours comme un milieu de terrain ou un classique ’10’ ».

Hernán Novick: le détail manquant pour mettre le maillot de l’Université des Sports

Dans les dernières heures, le fan de Université des sports Il a oublié qui sont les candidats qui porteront le 9 (Danilo Carando, Rodrigo Pastorini et Francisco Apaolaza). Mais le manque d’intérêt avait une bonne raison: ils ont regardé un autre numéro au dos: le «10». Le motif? Depuis mardi, le nom du milieu de terrain uruguayen est apparu Hernan Novick, qui était l’année dernière à Sol de América et à Peñarol.

La nouvelle a pris force en raison des enregistrements que YouTube montre lorsque vous mettez votre nom – vous avez également de l’expérience en Copa Libertadores – et, accessoirement, avec un message provenant de la presse de votre pays. «Le milieu de terrain créatif Hernán Novick quittera Peñarol pour jouer à l’Université du Pérou. Le talentueux joueur n’allait pas être pris en compte et est parvenu à un accord avec les dirigeants pour émigrer », ont-ils précisé sur le portail Pedreydecano.com (spécialisé dans l’actualité de la boîte« Mirasol »).

À partir de ce stade, Depor il a appris que l’opération est sur la bonne voie. Un accord a déjà été conclu et il ne reste plus qu’à Université des sports vous envoyer le contrat. De là, Hernan Novick Il signera et aura un calendrier prêt pour rejoindre la pré-saison, qui a déjà commencé ce jeudi à Campo Mar.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Alianza Lima accueille son nouveau sponsor (Vidéo: @cristalperu)

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER