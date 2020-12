Université des sports façonne son équipe pour la saison prochaine et l’un des joueurs qui revient est Patrick Zubczuk. Le gardien revient, après un an comme partant à César Vallejo, il est donc prêt à se battre pour le titre à Ate.

“Je reviens avec beaucoup d’envie de profiter d’une opportunité qui me touche, mais je n’ai pas encore parlé avec le technicien Comizzo”, a déclaré le joueur dans ‘Touch y Pasa’. De plus, il était optimiste quant à l’ajout de minutes, non seulement en Ligue 1 mais aussi en Copa Libertadores.

«Qui n’aimerait pas faire partie de l’équipe lors de la phase de groupes de la Copa Libertadores. Il peut y avoir une chance là-bas et vous devez en profiter. Le gardien de 25 ans revient avec plus d’expérience et est prêt à concourir pour le titre en “ U ” avec José Carvallo.

«Nous allons exiger de nous deux. Je connais José (Carvallo) et c’est une personne formidable. Il a toujours été un bon partenaire avec moi. Nous nous entendons de la meilleure façon, nous concourons sur un pied d’égalité à l’entraînement et cela nous fait non seulement grandir, mais soutient également le club et toute l’équipe », a-t-il déclaré.

Avec l’illusion pleine

Patrick Zubczuk a dit au revoir à César Vallejo, après une année au cours de laquelle il s’est positionné comme l’un des meilleurs gardiens de la saison en ayant le plus petit quota de buts encaissés (23). «Je tiens à remercier de tout mon cœur @ucvclubdefutbol pour cette belle année que nous avons dû vivre ensemble», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

«Bien que nous n’ayons pas atteint l’objectif que nous nous étions fixé, nous avons réalisé des choses importantes, une qualification pour les libérateurs, 19 matchs invaincus, la barrière la moins battue … et c’est le résultat des efforts de tous ceux qui composent ce club. Il est temps de dire au revoir et de toujours souhaiter le meilleur à chacun de ceux qui composent ce grand groupe », a-t-il poursuivi.

