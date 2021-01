Une recherche implacable. Université des sports Il continue de recevoir des CV pour le début de la nouvelle saison, mais dans la commande technique, ils ont une liste de priorités et l’une d’elles est l’avant de l’équipe. Compte tenu de cela, Depor a pu apprendre que l’intérêt pour Juan Francisco Apaolaza se renforce au sein d’Ángel Comizzo, mais que manque-t-il? Qui est-il? et quels sont les chiffres de l’Argentine?

L’attaquant de 23 ans a été formé aux Estudiantes de La Plata, où il a fait ses débuts professionnels il y a trois ans et a disputé 15 matches en Super League argentine, aujourd’hui la Coupe Diego Maradona en l’honneur de la mort du “ 10 ”. Cependant, en Argentine, ils ont jugé nécessaire d’aller en prêt à d’autres clubs, d’acquérir plus d’expérience et d’être en mesure de se consolider comme le «9» aperçu des mineurs de «Pincha».

Ainsi, Juan Francisco est arrivé au conseil d’administration et plus tard à l’Instituto AC Córdoba, pour accumuler plus de matchs en une seule saison (13), mais a à peine ajouté un but à son actif. L’attaquant était également à Athènes en Uruguay, bien qu’il n’ait marqué qu’un but en trois duels, des chiffres qui inquiètent finalement un peu le fan de crème sur le renfort qui est sur le point d’atteindre Ate.

D’ici 2021, Estudiantes de La Plata, le club qui possède le Apaolaza, Il envisage de le donner en prêt et l’Universitario est l’un des clubs intéressés par le profil du joueur: c’est un attaquant avec du roulement, avec un bon jeu de passes, qui sait le frapper de l’extérieur de la surface et a une bonne vitesse, malgré sa hauteur (1,86 mètre).

Avec un contrat jusqu’en juin de cette année avec le tableau «Pincharrata», l’Université demandera un transfert à l’institution argentine, pour parvenir à un accord. La liste des CV a été envoyée à Ate, mais pour l’instant Apalaoza est la première option pour «Indio» pour 2021. Dans les prochaines heures, la directive merengue cherchera à parvenir à un accord économique, c’est à quel point la situation est avancée avec il.

Un autre profil qui était sur la liste

Sébastien Sosa, 26 ans, est originaire de Querétaro même, avec 44 buts à son actif, depuis qu’il a débuté sa carrière au Cerro Largo en 2011, en passant par des clubs de Slovaquie, d’Albanie, d’Argentine et du Mexique. L’attaquant n’a de contrat que jusqu’à la mi-2021, donc – s’il l’aime – une négociation doit être faite pour l’arrivée de l’attaquant. Cependant, la situation avec la charrúa n’est pratiquement pas viable à l’heure actuelle.

