Tout a changé en quelques semaines, en raison du ralentissement de l’équipe d’Ángel Comizzo. Université des sports Il avait un pied et demi en finale directe des Play Offs dans la définition du championnat national, après avoir obtenu la phase 1 du tournoi local et pris un avantage significatif sur son plus proche poursuivant (Cristal sportif) dans le classement cumulé.

Cependant, les crèmes ont perdu cet avantage et se battent désormais pour ne pas perdre la deuxième place aux mains de César Vallejo, ce qui les laisserait sans fin directe et devant disputer les demi-finales pour pouvoir se battre pour le titre cette saison.

Pour cela, Université des sports se joue ce vendredi plus de trois points avec Cristal sportif, dans un duel qui pourrait catapulter crèmes et rimenses à une seule définition, ou laisser l’une ou l’autre compliquée avec la mission et devoir attendre qu’un rival accède à la finale.

Quels jeux chaque équipe a-t-elle laissée? Université des sports: contre.Sporting Cristal / vs. Carlos Stein / c. Binationale Cristal sportif:contre. Université / vs. UTC / vs. Cantolao Cesar Vallejo:contre. Municipal / vs. Cusco FC / vs. Garçons de sport Sport Huancayo:contre. Carlos A. Mannucci / c. Alliance de Lima UTC:

contre. San Martín / vs. Sporting Cristal / vs. Carlos Stein

Que doit-il se passer pour qu’une finale directe soit disputée? Pour que cela arrive, Université des sports doit rester parmi les deux premières places du classement cumulé et Cristal sportif,

César Vallejo ou UTC, pour rester avec la phase 2 du football péruvien et aussi être parmi les deux premières positions du cumul.

Il est à noter qu’il reste trois tours à jouer, donc chaque point obtenu sur le terrain de jeu sera vital pour toutes les équipes impliquées dans le combat, si elles souhaitent avoir une clé de définition unique.

Que doit-il se passer pour qu’il y ait les demi-finales? Oui Université des sports

est sur les deux premières places du classement cumulé, ils devront jouer la demi-finale avec l’équipe non gagnante de la phase 2 qui est mieux placée au général. Cette définition devra être dans les duels aller-retour, en tenant compte du fait qu’en cas d’égalité (y compris différence de buts), les tirs au but pourraient être atteints pour découvrir le deuxième finaliste. Le même cas se produirait si Sporting Cristal, César Vallejo ou UTC s’y conformaient.

Quelles équipes se qualifient pour les tournois internationaux? Université des sports Oui Cristal

Ce sont deux des clubs qui ont assuré leur présence lors de la prochaine édition de la Copa Libertadores. Il y aura quatre places que le Pérou aura, les quatre premières du tableau des positions cumulées étant celles qui resteront avec l’une d’entre elles.

Si le tournoi se terminait aujourd’hui, les crèmes et les bleues seraient accompagnées de César Vallejo et Sport Huancayo (bien que l’UTC de Franco Navarro ait également une option).

A la Coupe d’Amérique du Sud, pour leur part, ils passeront de la cinquième à la huitième place au classement cumulé. Compte tenu du fait qu’il y a encore neuf points en litige, la marge des équipes qui se battent pour elle est un peu plus large.

Étal de marché

équipe

P j

PG

PE

PP

GF

GC

DG

POINTS

1 Sporting Cristal 25 15 6 4 52 27 25 51 2 Université

25 15 5 5 46 31 15 49 3 César Vallejo 25 12 11 2 37 20 17 47 4 Sport Huancayo 26 11 8 7 29 28 1 41 5 UTC 25 10 10 5 39 26 13 40 6 C. Mannucci 25 10 9 6 38 27 11 39 7 Ayacucho FC 25 10 8 7 37 25 12 38 8 Alianza Universidad 25 10 5 10 27 26 1 35 9 FBC Melgar 26 9 8 9 32 32 0 35 10 Binational 25 9 6 10 31 36-5 35 11 San Martín 25 9 6 10 28 33-5 33 12 Cienciano (**) 25 9 5 11 34 32 2 32 13 Cusco FC 25 8 8 9 34 33 1 32

