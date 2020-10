Mis à jour le 30/10/2020 à 17:08

Université des sports vs. Alliance universitaire Les visages VIA GOLPERU EN DIRECT ET EN DIRECT sont vus, ce samedi, pour la deuxième date de la phase 2 de la Ligue 1 du football péruvien. Les deux équipes arrivent avec le besoin d’ajouter, donc un match très disputé et avec des chances de marquer permanentes sont assurés.

Les crèmes atteignent cet engagement avec quelques pertes, mais cela n’enlèvera pas l’idée d’aller pour les trois points de la comparaison à celles dirigées par le professeur Ángel Comizzo, qui partent avec tout à la recherche du deuxième concours de l’année, ce qui pourrait leur accorder le championnat national.

Université des sports vs. Alliance universitaire Il a été convenu de commencer à 15h30 au stade Iván Elías Aguirre de Villa El Salvador. Le jeu sera diffusé dans tout le pays par le signal GOLPERU (canal 14 de Movistar TV et 714 en HD).

Les Catalans, pour leur part, ont été les protagonistes de la phase 1 et espèrent revenir sur la voie de la victoire au détriment des meringues, mais ils savent qu’il ne sera pas facile de couper la séquence positive que les crèmes entretiennent depuis longtemps.

Université des sports vs. Alliance universitaire Il ne pourra pas compter sur Alejandro Hohberg (suspendu), Jonathan Dos Santos et Federico Alonso (blessé) dans l’effectif étudiant, mais il aura la présence d’Alberto Quintero, qui a refusé d’aller à sa sélection pour rester avec l’équipe.

Université vs. Alianza Universidad: horaires des matchs

Mexique – 15h30 Pérou – 15h30 Équateur – 15h30 Colombie – 15h30 Bolivie – 16h30 Venezuela – 16h30 Chili – 17h30 Paraguay – 17h30 Argentine – 17h30 Uruguay – 17h30 pm Brésil – 17h30 Espagne – 22h30

Université vs. Alianza Universidad: derniers affrontements

07.09.20 | Université 3-2 Alianza Huanuco

08.09.19 | Université Alianza Huanuco 0-1

23.03.19 | Université 1-1 Alianza Huanuco

Université vs. Alliance universitaire: les protagonistes parlent

En conversation avec académiqueFederico Alonso a révélé à quel point il se sent soutenu par les fans de merengue et espère lui rendre le titre à la fin de l’année: l’objectif fixé depuis le début de l’année.

«Je crois beaucoup au travail et nous devons chercher des alternatives pour continuer à nous enthousiasmer. Que le fan soit enthousiasmé, nous nous sentons très soutenus par eux et par la confiance qu’ils nous transmettent. Allons-y étape par étape. Quand je suis arrivé ici, la première chose qu’ils m’ont dite, c’est qu’il fallait gagner et on a aimé ça, et l’équipe qui a été formée », a déclaré le défenseur uruguayen.

