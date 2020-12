Mis à jour le 12/12/2020 à 16:50

académique contre. Cristal sportif Ils se retrouveront lors de la grande finale de la Ligue 1 pour le titre national de football péruvien. Les crèmes et le bleu clair fourniront une clé de prévision réservée, la même qui a déjà une date et une heure pour commencer à écrire son histoire au stade national.

Le premier engagement entre les meringues et le Bajo Pontos aura lieu ce mercredi 16 décembre à 19h au colosse José Díaz. Il est à noter qu’en raison de l’urgence sanitaire que traverse le pays, l’affrontement se déroulera à huis clos, comme toute la deuxième partie du tournoi.

Université vs. Cristal sportif ils s’affronteront pour la troisième fois cette année, même si cette fois le prix sera plus important, car cela signifiera un grand pas vers l’obtention du championnat de football péruvien cette saison.

Cependant, ce ne sera pas le seul duel entre Ángel Comizzo et Roberto Mosquera, puisque la finale se jouera en matches aller-retour, les mêmes qui donneront toute la gloire à une seule équipe, qui vaudra également la peine de prendre le Position 1 du Pérou dans la Copa Libertadores 2021.

La première confrontation qui Cristal universitaire et sportif Ils s’étaient terminés cette année par une victoire de La Florida par la moindre différence, produit de l’annotation réalisée par Washington Corozo.

Le deuxième duel entre crèmes et bleu clair, était à égalité 2-2. Le match a eu lieu au stade national et a été marqué par Jonathan Dos Santos et Aldo Corzo (U), et par Horacio Calcaterra et Percy Liza (SC).

