Mis à jour le 16/12/2020 à 20:58

Université des sports contre. Cristal sportif définir le champion national de football péruvien. Après la grande première finale dans laquelle les crèmes et les célestes ont joué, il ne reste plus que le dernier obstacle pour que l’un des deux lancers soit sacré nouveau monarque du football péruvien.

Le match retour pour la grande finale des Play Offs est prévu ce dimanche 20 décembre à 15h (heure péruvienne) et aura également lieu au Stade National de Lima, à huis clos, en raison de protocoles sanitaires. imposé par l’État péruvien en raison du coronavirus.

Université des sports vs. Cristal sportif Il sera retransmis sur tout le territoire national via le signal GOLPERU (canal 14 de Movistar TV et canal 714 en HD). De plus, Depor.com vous fournira une couverture complète de cette nouvelle confrontation entre étudiants et Bajopontinos.

Ángel Comizzo espère compter sur Federico Alonso pour cet engagement, qui donnerait aux meringues une meilleure cohérence défensive pour l’affrontement avec Roberto Mosquera, qui tentera de violer l’adversaire afin de mener à bien le match.

Cristal sportifen attendant, vous voudrez frapper Université des sports aux bons moments pour pouvoir garder la clé, sans subir de revers sur le plan défensif, les mêmes que ceux qui pourraient venir de Jonathan Dos Santos, buteur de la crème.

Université des sports vs. Sporting Cristal: à quelle heure mondiale se joue la finale?

Pérou – 15h00 Mexique – 14h00 Colombie – 15h00 Equateur – 15h00 Bolivie – 16h00 Venezuela – 16h00 Argentine – 17h00 Chili – 17h00 Paraguay – 17h00 Uruguay – 17h00 pmBrésil – 17h00

Université des sports vs. Sporting Cristal: sur quelles chaînes puis-je regarder le match?

Pérou – GOLPERUColombie – GOLTV.Equateur – GOLTVChile – Pérou MagicoParaguay – GOLTVUruguay – GOLTV

Université des sports vs. Sporting Cristal: où se jouera la finale de la Ligue 1?

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

Dates, horaires et tout sur les matchs de la finale de la Ligue 1.